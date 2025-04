Adiós zapatillas: el calzado que será furor en el invierno 2025

Las propuestas en calzado para el año 2025 prometen ser increíbles y van a estar presentes en los looks de calle . En esta ocasión, dejamos de lado las zapatillas que fueron tendencia durante años y nos enfocamos en tres opciones elegidas especialmente para cualquier ocasión .

Además, se espera que los diseños incorporen materiales sostenibles y tecnología avanzada, ofreciendo no solo estilo, sino también confort y durabilidad . Con estas innovaciones, el calzado del 2025 se convierte en una declaración de moda consciente . Preparate para lucir a la vanguardia mientras cuidas del planeta.

Tanto una como la otra son ideales para usar en cualquier momento del día . Las botas de caña alta estilizan y visten completamente la pierna, siendo perfectas para combinar con minifaldas en invierno o verano , shorts , vestidos e incluso faldas largas . Para un look nocturno , puedes combinarlas con una camisa oversize o una remera del mismo estilo, mientras que durante el día quedan perfectas con un sweater XXL tipo vestido .

Algo a considerar es que las marcas están apostando por la sostenibilidad, haciendo uso de materiales reciclados y procesos ecoamigables . Esta tendencia no solo busca un impacto visual, sino también un compromiso con el medio ambiente . Así, el 2025 se perfila como un año donde la moda y la conciencia ecológica caminarán de la mano.

En esta temporada, los mocasines toman protagonismo con una particularidad: las plataformas . Los verás tanto en looks de día como de noche . Los mocasines chunky , como se les suele llamar, se combinan a la perfección con pantalones sastreros o faldas para un look más formal .

Por último, no podemos olvidarnos de las botas con corderito adentro para hacer frente a los días más fríos del invierno. También puedes optar por suela suecas para un look más relajado y casual. Sin duda, esta propuesta es perfecta para un look de día con jeans o faldas. La comodidad y la sofisticación se unen en estas botas, que están disponibles en colores negro, gris y marrón.