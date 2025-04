Cuáles son los mejores outfits para salir en abril 2025 en Argentina, según la Inteligencia Artificial

Pantalón de cuero o engomado + blusa de seda o satén + blazer estructurado + zapatos de taco: para un look con actitud y un toque rockero chic, un pantalón de cuero o engomado es una excelente opción. Combinalo con una blusa de seda o satén en un color contrastante o neutro para un toque elegante. Un blazer estructurado le dará forma al outfit y unos zapatos de taco (stilettos, mules o botinetas con taco fino) completarán el look con sofisticación. Este outfit es ideal para una noche de fiesta o una cena especial.

Mono largo de tela fluida + chaqueta de cuero o denim + Accesorios llamativos: un mono largo de tela fluida es una prenda versátil y elegante que te permite crear un look arreglado sin mucho esfuerzo. Para abril, podés sumarle una chaqueta de cuero o denim para darle un toque más canchero y abrigado. No te olvides de los accesorios llamativos como collares, aros grandes o un cinturón con hebilla importante para elevar el outfit. Este look es perfecto para una salida con amigas o una cita.