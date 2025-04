Bochini chicaneó en Independiente a Racing con un sorpresivo mensaje: "Copero"

Bochini habló del presente de Racing en el ámbito internacional y sacó chapa de la historia de Independiente.

Independiente viene atravesando un buen 2025 y, parte de las buenas sensaciones, se transmiten en la fe de su máximo ídolo. A horas de enfrentar este martes a Guaraní por Copa Sudamericana, Ricardo Enrique Bochini analizó el presente del "Rojo" y le dejó un mensaje con chicana a Racing, con respecto a su historia copera.

En una entrevista con el programa F3 de ESPN, el "Bocha" fue consultado sobre si las recientes conquistas de la "Academia" lo transformaron en un club copero, y no dudó en responder: "No, no sé, creo que le falta un poco todavía para lo que hicimos nosotros y otros muchachos en los tiempos que Independiente ganó la Libertadores".

En el mismo sentido, el ganador de 10 títulos internacionales con Indpendiente, agregó: "Racing ganó una Sudamericana y una Recopa, e Independiente también las ganó. Ahora está jugando la Libertadores, pero está en primera ronda y perdió un partido y ganó uno. Hay que esperar a ver cómo termine esta Copa para ver si es copero".

El deseo de Bochini para el 2025 de Independiente

Además, una de las figuras que conquistó 4 Copa Libertadores con el club de Avellaneda dejó en claro que Julio Vaccari debería poner como prioridad el Torneo Apertura. "Para Independiente es más importante el torneo local. Hace mucho que no se gana un campeonato local y ahora tiene bastantes chances, puede definir de local".

"La Copa Sudamericana en nuestra época no estaba, es una copa que se hizo importante en estos últimos años porque después poder ganar la Libertadores", concluyó quien vistió 714 veces la camiseta del "Rey de Copas", en donde marcó 104 goles.