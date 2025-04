Insólito: un futbolista de Racing viajó a Chile pero no puede jugar vs. Colo Colo Un jugador del Racing de Gustavo Costas viajó a Chile antes del partido por la fase de grupos de la Copa Libertadores ante Colo Colo aunque que no podrá sumar minutos en cancha. De quién se trata y qué sucedió.

22 de abril, 2025 | 12.24 Insólito: un jugador de Racing viajó a Chile pero no puede jugar vs. Colo Colo Racing Club enfrentará a Colo Colo por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y uno de los futbolistas que no podrá jugar emprendió viaje hacia Chile junto al resto de sus compañeros. Por supuesto, la noticia no tardó en trascender entre los hinchas de la "Academia", que esperan por una nueva victoria del conjunto de Gustavo Costas en el certamen continental. Es que quieren recuperarse de la derrota por 2-1 como local ante Bucaramanga de Colombia y un triunfo será vital para encaminarse a la clasificación, ya que en el debut derrotó por 3-0 a Fortaleza en Brasil. Si bien restarán tres partidos, lo cierto es que vencer a los trasandinos será clave para acercarse al primer objetivo, más aún teniendo en cuenta que todavía luchan por un lugar en los octavos en el Torneo Apertura del fútbol argentino. Para este cruce que tendrá lugar este martes 22 de abril del otro lado de la Cordillera, el DT tendría el equipo confirmado aunque Bruno Zuculini no estará por una lesión. Lo llamativo es que el propio volante con pasado en River Plate se subió al avión con la delegación por otros motivos extrafutbolísticos. Para colmo, en la misma posición tampoco está disponible Juan Ignacio Nardoni, por lo que Santiago Sosa pasaría a la mitad de la cancha para que su lugar en la defensa lo ocupe Nazareno Colombo. MÁS INFO Racing Club El inesperado contratiempo que tuvo una figura del Racing de Gustavo Costas Bruno Zuculini viajó con Racing a Chile a pesar de estar lesionado: los motivos Lo cierto es que el cuerpo técnico liderado por Costas considera a "Zucu" como una pieza importantísima del plantel y tomaron esta contundente decisión. Más allá de la lesión muscular de grado 2 en el sóleo izquierdo que lo dejará afuera de las canchas por tres semanas, dieron el visto bueno para que viajara a Chile más allá de no jugar. Además, su hermano Franco es team manager de la "Academia" y cumple un rol fundamental para la comunicación entre la dirigencia, el DT y los futbolistas. En cuanto al regreso de Bruno, se estima que vuelva en las próximas jornadas del torneo continental o ya en las instancias mano a mano del Apertura, en el caso de que la "Academia" clasifique. Todo indica que en mayo estará listo para regresar a las canchas. Los números de Bruno Zuculini en Racing Partidos jugados : 142.

: 142. Goles : 12.

: 12. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025. Bruno Zuculini viajó a Chile antes del partido vs. Colo Colo por la Copa Libertadores ¿Cuándo juegan Colo Colo de Chile vs. Racing por la Copa Libertadores? El partido se disputará sin público este martes 22 de abril de 2025 a las 21.30 horas de Argentina en el Estadio Monumental David Arellano. El encuentro, correspondiente a la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, se podrá ver en vivo por la pantalla de Fox Sports, más la plataforma de streaming online de Disney+ Premium. La posible formación de Racing vs. Colo Colo Gabriel Arias; Marco Di Césare, Nazareno Colombo, Agustín García Basso; Facundo Mura o Gastón Martirena, Santiago Sosa, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Luciano Vietto, Adrián Martínez y Maximiliano Salas. DT: Gustavo Costas. El fixture de Racing en el Torneo Apertura y Copa Libertadores 2025 Copa Libertadores - Fecha 3 - Martes 22 de abril: Colo-Colo vs. Racing | Hora: 21:30.

| Hora: 21:30. Torneo Apertura - Fecha 15 - Lunes 28 de abril: Defensa y Justicia vs. Racing | Hora: 19:30.

| Hora: 19:30. Torneo Apertura - Fecha 16 - Fin de semana del domingo 4 de mayo: Racing vs. Newell's | Día y horario a definir.

| Día y horario a definir. Copa Libertadores - Fecha 4 - Martes 6 de mayo: Bucaramanga vs. Racing | Hora: 19.

| Hora: 19. Copa Libertadores - Fecha 5 - Miércoles 14 de mayo: Racing vs. Colo-Colo | Hora: 21:30.

| Hora: 21:30. Copa Libertadores - Fecha 6 - Jueves 29 de mayo: Racing vs. Fortaleza | Hora: 21:30. TWITTER

