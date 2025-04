Costas sorprendió en Racing con un fuerte mensaje por las críticas al equipo: "Cosas raras"

Costas no ocultó su enojo y dejó un determinante mensaje a las críticas que recibe su equipo de algunos hinchas.

Racing encandenó su tercera victoria en el Torneo Apertura ante Central Córdoba y, pese a meterse en zona de clasificación, Gustavo Costas sorprendió y no ocultó su enojo. El entrenador volvió a remarcar el poco reconocimiento que se le da a su equipo en el mundo de la "Academia", tras los buenos resultados que viene obteniendo.

Después del sufrido triunfo 1 a 0 frente al conjunto de Santiago del Estero, Costas fue consultado sobre las buenas palabras que tuvo Daniel Bertoni, gloria de Independiente, sobre el funcionamiento que viene mostrando Racing desde que él se hizo cargo de la "Acadé". Lejos de achicarse, el DT dejó un mensaje para la interna del club.

“Este es un equipo que te elogian casi toda la gente de afuera, menos los nuestros. Es increíble, porque vos escuchas algunos periodista partidarios y algunos te dicen que no juega a nada, que juega al pelotazo”, comenzó diciendo Gustavo, en tono irónico, en conferencia de prensa.

En el mismo sentido, agregó: “Te elogian todos. El otro día Gareca también, De Felippe también lo había dicho. Pasan cosas tan raras, pero no voy a hablar de eso porque después tengo que salir a pedir disculpas. Pero la verdad que me pone contento, que te sigan reconociendo la gente de afuera por lo menos. Este equipo se merece ser recontra merecido, como capaz que no lo fuimos tanto acá”.

Por otro lado, el conductor del conjunto de Avellaneda valoró los tres puntos por sobre el juego desplegado: "Este partido había que ganarlo, era una final y las finales se ganan. Aunque sufrimos porque somos Racing, no se podía empatar, había que ganar o ganar”.

Costas rompió el silencio en Racing sobre Juanfer Quintero a River: "Si quiere ir"

Desde Racing, Costas rompió el silencio acerca de la posibilidad de que Juan Fernando Quintero vuelva al River Plate de Marcelo Gallardo. El entrenador de la "Academia" habló acerca del enganche colombiano de 32 años que se marchó de Avellaneda en enero del 2025 y está en el radar del "Millonario" como un probable refuerzo para el próximo mercado de pases.

Al contrario de lo que se suponía, el ídolo de la "Acadé" manifestó que no tendría problema con el regreso de "Juanfer" a la institución de Núñez. De hecho, recordó que fue muy feliz por dirigir al crack -con el que fueron campeones de la Copa Sudamericana 2024- y llenó de elogios al cafetero que actualmente se desempeña en América de Cali de su país natal.

El director técnico y emblema de Racing dialogó con el programa Fútbol Continental (Radio AM 590) y fue contundente sobre este tema: "Si Juanfer quiere ir a River, no me voy a enojar". Incluso, destacó: "Nos dio a nosotros lo que nos tenía que dar y estoy eternamente agradecido porque, desde el primer día, me dijo que íbamos a ganar la Copa. Ojalá sea feliz, le deseo lo mejor. Los jugadores son con mis hijos, no me voy a poner mal si va...".