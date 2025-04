Marcelo Gallardo, Miguel Borja y los motivos por los que el Muñeco prefiere otro 9 para River

El Colibrí mete goles, pero aún así no convence al Muñeco.

Miguel Ángel Borja es una de las grandes contradicciones que tiene River Plate y el fútbol argentino en general. Es un futbolista que mete goles jugando de titular y/o de suplente, es un delantero que está dentro de los máximos goleadores extranjeros de la historia del "Millonario". Sin embargo, también es uno de los jugadores más resistidos y silbados por el público del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Si hablamos de estadísticas, tenemos que decir que Miguel Borja es el máximo goleador extranjero de River Plate en actividad. Tiene 55 anotaciones, y está sólo por debajo de Enzo Francescoli (137), Walter Gómez (77) y Juan Pablo Ángel (62). Cualquier equipo quisiera tener al "Colibrí" entre sus filas, pero el paladar del "Millonario" es un poco más exigente. Y pide cosas que el colombiano no le da.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

No sólo es el hincha de River quien cuestiona a Borja. Pareciera que es hasta el mismo Gallardo el que reniega de las cualidades de Miguel Ángel. Da la sensación de que "no lo quiere", como dicen en las inmediaciones del estadio Monumental. Es verdad, no tiene juego asociado, no presiona a las defensas, espera mucho dentro del área. Pero es su hábitat, y lo llevaron al club de Núñez para meter goles.

Históricamente, los delanteros que utilizó Marcelo Gallardo en sus dos ciclos como DT de River fueron voraces, capaces de ser los primeros defensores al momento de perder la pelota. Nombres hay varios. Está Julián Álvarez, Rodrigo Mora, Sebastián Driussi (dicho sea de paso, actualmente está en el equipo y no convierte goles), y varios más. Pero hay un detalle no menor: a Borja lo trajo el Muñeco. Y sabía lo que estaba comprando.

El Colibrí mete goles, pero aún así no convence al Muñeco.

A Gallardo le gustan los delanteros que se asocian con el equipo, que salen del área para integrarse, que dan un plus que Borja no tiene. Pero si hay algo que Miguel Ángel ostenta es su olfato goleador. ¿Saben quién es el máximo goleador de River en lo que va del campeonato? Sí, adivinaron. Borja, con 4 goles. Cuatro de los 12 tantos que metió el "Millonario" los hizo el "Colibrí".

Gallardo se resiste a ser "Borjadependiente" en River

Eso parece que, de todos modos, no alcanza. Por eso los hinchas lo resisten, hasta lo silban cuando su nombre suena en los altoparlantes del Monumental. Yo me permitiría pensar en que, quizá, Gallardo no quiere admitir que ser "Borjadependiente" es justamente lo que tiene que conseguir.

Un equipo con mediocampistas y extremos que logren asociarse para darle al 9 la pelota servida y convertir. A eso debe apuntar River. Borja es sinónimo de olfato goleador, aunque la búsqueda del DT y los hinchas no esté en la misma sintonía.