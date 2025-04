Maxi López reapareció y fulminó al River de su excompañero Gallardo: "Esa camiseta"

Maxi López reapareció con palazos al River de Gallardo: "Esta camiseta".

Maximiliano López reapareció y, para sorpresa de muchos, lapidó al River Plate de su excompañero Marcelo Gallardo. El exdelantero de 41 años apuntó contra algunos jugadores del "Millonario" y, entre otras cuestiones, sostuvo que "esta camiseta no es para cualquiera". De paso, recordó el último mercado de pases del club presidido por Jorge Brito, en el que "Maxi" fue campeón junto al "Muñeco" en el Torneo Apertura 2004.

El exatacante de Barcelona y Milan dialogó con ESPN y fue contundente con relación a la actualidad del conjunto de Núñez. Se trata de un presente irregular en cuanto al juego, aunque positivo desde los resultados, ya que marcha cuarto en la tabla de posiciones de su zona del Torneo Apertura 2025 en el fútbol argentino y primero en el grupo de la Copa Libertadores.

Los palitos de Maxi López al River de Gallardo: "Los jugadores no terminan de rendir"

El exfutbolista de la Selección Argentina Sub 20 opinó que La Banda "invirtió, fue a buscar los perfiles y los jugadores no terminan de rendir...". A su vez, remarcó que "esa camiseta no es para cualquiera" y recalcó que "hasta les está costando a los jugadores que tuvieron un pasado por la institución también, lo raro es que les cueste a ellos". De hecho, comparó las épocas y sostuvo que "antes River sacaba tres o cuatro jugadores cada seis meses. Si hoy saca dos o tres al año, tiene suerte".

Con relación a las joyas del "Millo", "Maxi" López resaltó que “los jóvenes cambiaron, el nivel cambió mucho y no se prepara como se preparaban a los juveniles en otro momento". Incluso, manifestó que "antes a los chicos los sacabas de la calle, los sacabas de una plaza; ahora los tenés que sacar del departamento, los tenés que sacar del iPad, de la casa… Por eso, hay muchas cosas que no son como antes, tenés que tratar de buscarle la vuelta".

"Veo que los entrenadores buscan más la táctica y el objetivo personal, y no formar a los jóvenes. Antes, el entrenador era un formador, hoy son pocos los que pueden formar…", se explayó el exmarido de Wanda Nara. Por último, sentenció que "las cosas cambiaron y las terminás viendo en el desenlace, que sería cuando llegan a la Primera".

Maxi López y Gallardo fueron campeones juntos en River.

Maxi López palpitó el Superclásico en el Estadio Monumental

"River y Boca atraviesan un momento difícil. Veo dos entrenadores capacitados (Gallardo y Fernando Gago) que no les encuentran la vuelta a los equipos".

Los elogios para Independiente y Racing

"Los veo jugar y me encanta, por eso digo que es una lástima que River y Boca no puedan llegar a tener un nivel tan alto".

Los números de Maxi López en River