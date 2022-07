Maxi López compró un club histórico del fútbol inglés: cuánto pagó el exjugador de River

Maxi López compró un club inglés junto a un empresario. Enterate cuánto pagó el exjugador de River y Barcelona y de qué institución se trata.

El exjugador Maximiliano López compró un importante club del fútbol inglés. Más cerca de los negocios que de la pelota, el exdelantero emprendió este nuevo proyecto junto a sus socios empresarios Paul Richardson y Christian Codoma. El nuevo equipo de "Maxi" se encuentra en la segunda división y sueña con volver a la Premier.

Se trata del Birmingham City, que tiene una gran historia dentro del deporte en tierras británicas. Con 147 años y varios títulos, pero sin atravesar su mejor momento, los "Blues" escribirán una nueva página en la que el argentino será protagonista. Con esta adquisición, el exhombre del Barcelona le ganó la pulseada a Laurence Bassini, quien fue propietario del Watford durante sólo dos años y estaba muy interesado. López y sus compañeros invirtieron una buena cantidad de dinero.

Según aseguraron desde el sitio The Mirror, el exmarido de Wanda Nara y sus socios abonaron un millón y medio de libras esterlinas, pero el costo será muchísimo mayor. El total a pagar es de 37 millones de dicha moneda, el cuál tendrán que depositar en el término de dos años. La negociación para quedarse con el club se dio a raíz del vínculo que el exfutbolista tiene con Codoma, por el cuál accedió a una reunión con la mesa directiva de la institución.

El Birmingham no atraviesa el mejor momento de su historia. De hecho, se encuentra en la segunda categoría inglesa desde hace varios años, ya que descendió en la temporada 2010/2011 y no estuvo lejos de volver a la Premier League un año después. Sin embargo, no lo logró y el panorama se complicó con el paso del tiempo.

Birmingham de Inglaterra, un club con mucha historia

Si bien actualmente milita en la mencionada división a nivel nacional, pasó la mayoría de sus épocas en la máxima y hasta llegó a ganar dos Copas de la Liga. Sin embargo, la crisis institucional y el desmantelamiento sufrido en su plantel profesional hace más de una década hizo que hoy se encuentre 20° en el Championship y que se encamine a su 13° temporada seguida en el ascenso, ya que la última campaña en la Premier League fue la de 2010-2011.

Actualmente, la entidad es propiedad de Birmingham Sports Holdings Limited bajo el accionista mayoritario chino Paul Suen, quien quiere conservar su participación para mantener la cotización de la empresa en la bolsa de valores de Hong Kong. Tanto Maxi López como Christian Codoma están siendo asesorados por el expresidente de Birmingham, Sammy Yu.

