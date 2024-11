Se pudrió todo: Beto Casella estalló contra El Nueve y hay dudas sobre su continuidad

Se pudrió todo: la bronca de Beto Casella con El Nueve que pone en duda su continuidad.

Bendita es uno de los programas que más tiempo lleva al aire de la televisión argentina. Con más de 15 temporadas ininterrumpidas, el ciclo conducido por Beto Casella, ya es un clásico en los hogares de todos los argentinos. Sin embargo, no le escapan a la polémica y en las últimas horas se dio a conocer un conflicto del conductor con el canal.

Hace algunas semanas, Bendita fue uno de los programas ganadores de un Martin Fierro Latino y Diego Toni, Gerente de contenidos de Canal 9, fue quien recibió el premio ya que no estaba presente nadie del staff. Al ser consultado sobre esta acción, Beto Casella fue contundente: "No me invitaron a la ceremonia y tampoco creo que sea obligación pero sí fue raro que me haya enterado de la nominación por los portales. APTRA suele tener un protocolo para estos premios y no me dijeron nada pero del canal tampoco".

Luego, con un enojo evidente, remarcó: "No hubo ni un 'qué bueno' o 'querés ir'. Siento que las empresas no saben manejarse, les falta clase creo yo. Si uno gana un premio, es un reconocimiento para el canal también. En este caso no te mandan una felicitación, ni un mensaje, ni un emoji".

Por último, el conductor se puso aún más picante: "En algún punto es mejor que sea así: una relación puramente profesional con el Canal que me da a mi la libertad de decir las cosas que quiero, que suban un sueldo por ejermplo. Lo hago porque me sale no como dijo la burra de Nancy Pazos que lo hago para hacerme el bueno".

Beto Casella destapó la intimidad menos pensada entre Pagani y Maglietti: "5 minutos"

Beto Casella es uno de los conductores más famosos de la televisión argentina por seguir vigente en Bendita TV, el icónico programa que se emite por El Nueve y celebra 20 años al aire. Hace pocos días, el presentador de 64 años ventiló una intimidad inesperada entre dos compañeros suyos reconocidos en el mundo del espectáculo: Horacio Pagani y Alejandra Maglietti, lo que despertó todo tipo de reacciones.

En diálogo con Paren La Mano, ciclo encabezado por Luquitas Rodríguez, Alfre Montes de Oca, Germán Beder, Roberto Galati y Joaquín Cavanna por Vorterix, Beto Casella habló de distintos temas aggiornado a la estructura del programa, es decir, más descontracturado de lo que es la televisión. Si bien hablaron de temas ligados a su labor en los medios, lo que desató la locura de todos fue la anécdota que vincula a Horacio Pagani y Alejandra Maglietti.

Antes de eso, reveló que entre los cortes de Bendita TV hablan de la vida sexual de todos y allí comenzó a contar la historia. "La idea era que a Horacito Pagani se le permita entre amigas una salida. Un vinito. Todo consensuado, eh. Que se le permita un cunnilingus de cinco minutos", lanzó Casella refiriéndose al acto de realizar sexo oral hacia Maglietti.

"No sabés lo que es Maglietti de gambas, de piola. Entonces le digo 'Ale, un viernes a la noche, vamos a la casa de Any Ventura, apagamos todo...', sumó a la anécdota. En ese momento, chicaneó a Pagani por la edad, ya que tiene 80 años, y dijo que ya no le sale el "néctar", es decir, el semen a la hora de tener relaciones. "Entonces planeamos esto entre amigos. Se nos pone de novia Maglietti y bueno, se cortó todo", dijo el conductor de Bendita TV en lo que fue una revelación íntima inesperada para todos. "¿Qué pensaba Horacio de la propuesta?", preguntó Beder. "Y... Horacio feliz", contestó Beto.