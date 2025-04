Sorpresa en River para Gallardo por lo que se supo de Nicolás De La Cruz: "Volver"

Mientras River Plate no pasa por un gran momento en el fútbol argentino y viene de un empate sin goles en el Monumental por la Copa Libertadores, desde el entorno de Nicolás De La Cruz lanzaron una frase que impactó de lleno en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. El volante uruguayo que llegó de la mano del "Muñeco" fue parte fundamental de su equipo y del de Martín Demichelis pero emigró al Flamengo de Brasil hace algunos meses. Sin embargo, en Núñez no pierden la ilusión de que regrese en algún momento.

Vanesa Britos, esposa del futbolista de la Selección de Uruguay, fue la que habló en las últimas horas y causó sorpresa en el mundo "Millonario". Es que el mediocampista que llegó al "Mengao" en 2024 se ganó con el tiempo el cariño de la gente y los hinchas aguardan por su vuelta. Sobre esto dialogó la compañera de vida del jugador con Embajadores del Gol en una reciente entrevista y no se guardó nada.

"Soñar no sueño porque sé que vamos a volver a River. Nos dio mucho y para mí el número uno siempre es Gallardo. Tenemos una conexión que merecemos y queremos volver en algún momento de la vida. No te digo que a fin de año, pero en algún momento vamos a pegar la vuelta", esbozó Vanesa Britos sobre el plan a futuro junto al representante de la "Celeste" con respecto al elenco que dirige técnicamente el "Muñeco". A su vez, también opinó de lo que viven en el Flamengo y soltó: "Es espectacular. Requiere de mucho trabajo pero es hermoso. No soy fan pero hay que aceptarlo".

Vanesa Britos, esposa de Nicolás De La Cruz, habló de la vuelta del volante a River

Los números de Nicolás De La Cruz con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 214.

: 214. Goles : 36.

: 36. Asistencias : 40.

: 40. Títulos: Copa Argentina 2017 y 2019; Supercopa Argentina 2016, 2018; Copa Libertadores 2018; Recopa Sudamericana 2019; Liga Profesional 2021 y 2023; Trofeo de Campeones 2023.

Sorpresa en River: vendió a un jugador en millones de dólares que llegó con Gallardo

En River Plate se dio una sorpresiva venta en las últimas horas, luego de lo que fue el empate ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2025. Se trata de Agustín Palavecino, que fue transferido a Necaxa de México, equipo en el que se encontraba a préstamo, en una suma millonaria. Según reveló BolaVip, Necaxa le pagó los 3 millones de dólares a River de la opción de compra que se habían fijado por el mediocampista de 28 años. De ese dinero, River deberá girarle 600 mil a Platense por el 17,5% que poseía por los derechos económicos del jugador surgido en el "Calamar".

Palavecino, que se había marchado a mediados del 2024 a cambio de una cesión con un cargo de 300 mil dólares, había llegado al "Millonario" a comienzos del 2021, a cambio de 1,8 millones de la moneda estadounidense desde Deportivo Cali por el 35% del pase y, cuando cumplió los 30 partidos, abonó otros 1.7 por otros 30% de la ficha.