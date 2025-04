Sorpresa en River: vendió a un jugador en millones de dólares que llegó con Gallardo

River vendió a un jugador que llegó con Marcelo Gallardo en una suma millonaria.

En River Plate se dio una sorpresiva venta en las últimas horas, luego de lo que fue el empate ante Barcelona de Ecuador por la Copa Libertadores 2025. Se trata de Agustín Palavecino, que fue transferido a Necaxa de México, equipo en el que se encontraba a préstamo, en una suma millonaria.

Según reveló BolaVip, Necaxa le pagó los 3 millones de dólares a River de la opción de compra que se habían fijado por el mediocampista de 28 años. De ese dinero, River deberá girarle 600 mil a Platense por el 17,5% que poseía por los derechos económicos del jugador surgido en el "Calamar".

Palavecino, que se había marchado a mediados del 2024 a cambio de una cesión con un cargo de 300 mil dólares, había llegado al "Millonario" a comienzos del 2021, a cambio de 1,8 millones de la moneda estadounidense desde Deportivo Cali por el 35% del pase y, cuando cumplió los 30 partidos, abonó otros 1.7 por otros 30% de la ficha.

Si bien comenzó jugando con Marcelo Gallardo, con el correr del tiempo perdió su lugar y terminó siendo una pieza de recambio. Con la llegada de Martín Demichelis, el volante tuvo una nueva oportunidad, pero también volvió a caer en irregularidades y optó por ir a jugar más minutos en la liga mexicana.

Los números de Palavecino en River

Partidos: 136.

Goles: 13.

Asistencias: 12.

Demichelis rompió el silencio sobre el cruce River vs. Monterrey en el Mundial de Clubes

Uno de los partidos más atrayentes de la fase de grupos del Mundial de Clubes Estados Unidos 2025 será el que protagonicen River Plate y Monterrey, del cual habló Martín Demichelis recientemente. El DT con pasado en el "Millonario" que está al frente de los "Rayados" palpitó la previa de este compromiso y opinó acerca de lo que le significará ser parte. Es que hace pocos meses dejó su cargo de entrenador en Núñez y pocos días después se unió al club que milita en la Liga MX.

El sábado 21 de junio desde las 22 (hora argentina) tendrá lugar este cotejo, en el marco de la segunda fecha de la mencionada instancia, y sin dudas es uno de los más llamativos. Es que "Micho" no tuvo la mejor salida de la "Banda" a pesar de haber sido campeón y ahora tendrá la oportunidad de ganarle en el torneo como rival. A esto se refirió en sus palabras en diálogo con el sitio oficial de la FIFA.

"Es un partido especial para mí porque me terminé de formar como jugador y como persona dentro de la institución. Jugué en las fuerzas básicas de River, llegué a ser jugador profesional, terminé mí colegio y comencé el terciario ahí. Fui vendido al exterior y siempre dije cuando pisé Europa que quería representar bien al mundo River el tiempo que me quedase tocar allí. Me quedé 17 años de jugador profesional allá, jugué en la Selección Argentina y siempre de alguna manera representando a River", esbozó "Micho" sobre la importancia de enfrentar al "Millonario". A su vez, agregó: "Me ha tocado volver 20 años después a la institución como entrenador, haber ganado títulos. En el paso previo a ser entrenador de Rayados vengo casualmente desde ahí así que es un partido especial".