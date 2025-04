Demichelis contó la verdad sobre la discusión con el jugador de Monterrey: "Entre todos"

Martín Demichelis habló del fuerte cruce que tuvo con Sergio Canales en Monterrey, el español que terminó con 10 puntos de sutura.

En el fútbol mexicano se desató un escándalo inesperado en las últimas horas, con un argentino como protagonista. Luego del entrenamiento del jueves de Monterrey, Martín Demichelis tuvo un fuerte cruce con el jugador Sergio Canales, el español terminó con 10 puntos de sutura en su pierna y, ante el revuelo mediático, el entrenador debió aclarar la situación públicamente.

Según el periodista Diego Medina de TUDN, el hecho ocurrió en el Centro de Entrenamiento “El Barrial” de los Rayados. En la parte final de la práctica, cuando repasaron los errores que el equipo cometió en la derrota ante Tijuana, Demichelis hizo especial énfasis en el flojo rendimiento del mediocampista europeo, algo que no cayó bien en el exjugador del Real Madrid.

“A ver, Martín, tú diriges con un dedo. No nos has ayudado arriba, no nos has ayudado abajo. Los entrenamientos no están funcionando y me reclamas a mí”, fue la respuesta inmediata de Canales hacia el exentrenador de River. La charla, lejos de calmarse, subió de tono, otros jugadores trataron de intervenir pero Canales se marchó visiblemente enojado. Al llegar a los vestuarios, el español golpeó con furia una puerta de cristal, rompió el vidrió y debió ser atendió por el cuerpo médico, que le aplicó 10 puntos de sutura en la pierna.

La palabra de Demichelis sobre el incidente con Canales en Monterrey

Una vez finalizado el entrenamiento, Demichelis reconoció que hubo un cruce con el exjugador de Real Sociedad, pero intentó relativizar el hecho. "Ustedes pónganle el título que quieran, ustedes le están poniendo el título de discusión. Nosotros nos abrimos a la opinión del jugador para que pueda expresarse”, comenzó diciendo el cordobés, que atraviesa una crisis en el conjunto mexicano, después de haber arribado en agosto de 2024.

En el mismo sentido, explicó: “En todo equipo, en todo deporte, en todo vestuario siempre hay intercambio de opiniones y yo no soy autoritario. A mí me gusta escuchar, me gusta que el jugador opine, para que sacar las mejores conclusiones. Entre todos crecer, porque sabemos lo que nos jugamos el fin de semana y queremos representar a la institución como merecemos”.

Además, Demichelis optó por sacar algo positivo del incidente que tuvo con el jugador formado en la "Casa Blanca": "No tengo dudas de que salgan los que salgan a jugar el fin de semana se van a ver 11 guerreros que, desde el primer momento, van a querer ganar el partido y eso es lo más importante de todo”. Y negó que el futbolista le haya falta el respeto: "No, dejo intercambiar opiniones. Y las opiniones las acepto para sacar mejores conclusiones”.

El comunicado de Monterrey sobre el hecho

"Informamos que este jueves 3 de abril el jugador Sergio Canales recibió atención médica por heridas que sufrió en la pierna izquierda, al romper una puerta de cristal cuando ingresó al vestidor, tras la práctica en el Centro de Entrenamiento ‘El Barrial’. El jugador estuvo en reposo durante el resto del día. El cuerpo médico estará cercano a Sergio para valorar su evolución y su participación en el partido de este sábado 5 de abril”.