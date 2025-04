La burrada del Pollo Vignolo en pleno River vs. Talleres de Córdoba por ESPN

La burrada del Pollo Vignolo sobre River vs. Talleres en vivo por ESPN.

Sebastián "Pollo" Vignolo dijo una "burrada" en vivo en la televisión, en plena transmisión del partido entre River y Talleres de Córdoba. El relator de 49 años lideró la emisión del encuentro en el Estadio Monumental para ESPN Premium, uno de los dos canales del servicio bonificado del Pack Fútbol junto a TNT Sports para los cotejos de la Primera División.

Cuando iba apenas menos de un minuto del choque entre el equipo de Marcelo Gallardo y el de Pablo "Cholo" Guiñazú, que culminó 1-1 por la Zona B, el mencionado periodista deportivo dijo "Club Atlético Millonario" en vez de decir "Club Atlético River Plate" o simplemente su principal e histórico apodo de "Millonario". Si bien apenas se trató de un yerro curioso a la pasada, llamó la atención entre los hinchas de la "Banda" en las redes sociales.

Insólito: el Pollo Vignolo llamó a River "Club Atlético Millonario"

Cuando apenas iban 40 segundos del encuentro, el "Pollo" Vignolo relató una jugada del cuadro local en ataque por el sector izquierdo y dijo "pasa por afuera (Marcos) Acuña, aquí la tiene (Facundo) Colidio, la pasa atrás para Paulo Díaz. Tocaba ya el chileno, otra vez para Colidio, siempre Colidio...". Y sentenció: "Termina perdiendo el delantero del Club Atlético Millonario...".

La burrada del Pollo Vignolo sobre River vs. Talleres en vivo por ESPN.

Cuando el Pollo Vignolo lquidó al River de Gallardo

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores en octubre del 2024, el conductor de ESPN F90 había hecho un editorial durísimo en su programa que se emite de lunes a viernes: "River no está muerto, sí está herido, muy golpeado. Vi muchas historias de los River de Gallardo donde lo dieron por muerto, revivió y terminó matando al que teóricamente era su asesino". E insistió en aquel entonces: "¿A qué me aferro? En la cancha de River probablemente sea otro equipo que alguna vez lo ha sido, a que Gallardo buscará de alguna manera tocar a sus jugadores para que reaccionen".

"Me parece que Mineiro hizo el partido perfecto, que River hizo su peor partido, está en condiciones de jugar mucho mejor y porque coincido que en el Monumental es un equipo totalmente diferente", disparó munición gruesa el cordobés. Por otro lado, habló sobre el entrenador y lo que no tuvo su equipo en el verde césped: "Lo peor que le debe estar pasando hoy a Gallardo, un técnico extraordinario y fantástico, es que entiende, observa que este equipo no lo representa o por lo menos como jugó anoche". "Él también ha sido responsable, no le estoy quitando la responsabilidad. Ha sido el dueño de todos los equipos de River, el que lo adiestró de tal manera que con una mirada o un gesto sabía lo que tenía que hacer, anoche no. No supo lo que tenía que hacer, hizo todo mal", sentenció categóricamente.