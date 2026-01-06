San Lorenzo quiere dar el golpe en el mercado de pases con un histórico ex Boca

San Lorenzo de Almagro se mueve en el mercado de pases y apunta a un histórico ex jugador de Boca Juniors, como refuerzo clave para el equipo de Ayude.

San Lorenzo de Almagro quiere dar un golpe fuerte con un refuerzo en el mercado de pases y busca de forma decidida a Frank Fabra, lateral izquierdo con pasado reciente en Boca Juniors. Libre tras su salida del Xeneize, el colombiano aparece como una opción concreta para reforzar el plantel que conduce Damián Ayude, en un contexto económico ajustado y con posibles salidas sensibles en el equipo azulgrana.

El mercado de pases del fútbol argentino ya comenzó a generar movimientos de alto impacto, aun cuando restan varias semanas para su cierre definitivo. El "Ciclón", que debe resolver los problemas de las inhibiciones, analiza alternativas que le permitan conseguir caras nuevas sin realizar grandes erogaciones, y el nombre del defensor, de 34 años, empezó a tomar fuerza puertas adentro.

Según reveló el periodista Germán García Grova este martes en TyC Sports, San Lorenzo se comunicó con el entorno del jugador para conocer las condiciones contractuales y recibió buenas señales. La consulta se dio a partir de un pedido concreto de Ayude, que considera clave reforzar el lateral izquierdo y, si bien las pretensiones salariales de Fabra son altas, la Secretaría Técnica respondió que continuarán las charlas.

El lateral colombiano quedó con el pase en su poder tras finalizar su ciclo en Boca, club en el que permaneció durante una década. Esa condición lo transforma en una oportunidad atractiva para el club de Boedo, que atraviesa limitaciones económicas y prioriza futbolistas libres para potenciar su plantel en 2026.

Fabra, entre seguir en Argentina o volver a Colombia

En principio, la idea del zurdo, con pasado en Deportivo Cali e Indpendiente Medellín, era regresar al fútbol colombiano tras su salida de Boca. Sin embargo, la chance de continuar en la Liga Profesional y sumarse a otro club grande podría modificar su hoja de ruta.

Hasta el momento, ni el propio Fabra ni sus representantes, Martín Aráoz y José Constanzo, dieron una respuesta formal a San Lorenzo. Aun así, el deseo del jugador de seguir compitiendo en el fútbol argentino mantiene abierta la negociación, ya que ambas partes pusieron números concretos sobre la mesa.

Las declaraciones que alimentan el escenario abierto

En una reciente entrevista con Win Sports, Fabra reconoció que recibió llamados desde Colombia. “Hay muchos equipos interesantes: Deportivo Cali, Medellín, Atlético Nacional…son clubes grandes, no te puedo decir solo uno”, explicó.

Además, el lateral dejó una reflexión personal que generó repercusión: “Mi papá era hincha de Millonarios y está en el cielo. ¿Por qué no darle una alegría? Todavía no tengo nada cerrado, pero sería muy especial”. Estas palabras reflejan que su futuro aún no está definido y que todas las opciones siguen sobre la mesa.

Para San Lorenzo, avanzar por el exjugador del seleccionado cafetero no solo sería un refuerzo deportivo, sino también un mensaje hacia el mercado: aprovechar oportunidades, sumar jerarquía y experiencia, y hacerlo sin comprometer la economía del club. Con el mercado de pases en pleno desarrollo, el "Cuervo" evalúa cada paso con cautela. Mientras tanto, el nombre de Fabra sigue sobre la mesa y podría transformarse en uno de los movimientos más resonantes del fútbol argentino en este inicio de 2026.

El paso de Fabra por Boca

Fabra llegó a Boca a comienzos de 2016, luego de destacarse en Envigado, Deportivo Cali e Independiente Medellín. Con la camiseta azul y oro disputó 241 partidos oficiales, convirtió 14 goles, entregó 32 asistencias y conquistó nueve títulos, convirtiéndose en uno de los laterales izquierdos más ganadores del club en la última década