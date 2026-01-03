Insólito: se fue libre de San Lorenzo y firmó contrato a las horas por pedido de Ayude

San Lorenzo de Almagro cerró un movimiento inesperado en el mercado de pases: Franco Lorenzón quedó libre y firmó a las horas por decisión de Damián Ayude.

San Lorenzo de Almagro protagonizó una situación tan llamativa como poco frecuente en el mercado de pases. Franco Lorenzón quedó, que había quedado en libertad de acción tras la finalización de su su contrato, firmó un nuevo acuerdo pocas horas después de su salida por pedido expreso de Damián Ayude. El defensor, de buen paso por la Primera Nacional, se convirtió así en el primer movimiento fuerte del nuevo ciclo azulgrana.

El mercado de pases suele dejar historias curiosas, pero lo ocurrido con Lorenzón en San Lorenzo llamó la atención, incluso puertas adentro del club. El defensor culminó su contrato el 31 de diciembre y, al no alcanzar un acuerdo inmediato, quedó oficialmente libre el 1° de enero. Sin embargo, esa condición duró apenas unas horas.

Tras nuevas charlas entre las partes y con la intervención directa del cuerpo técnico, el jugador alcanzó un entendimiento de palabra para seguir ligado al "Ciclón", hasta diciembre del 2026, y reincorporarse a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva.

En Morón, Franco Lorenzón disputó 35 partidos durante el 2025.

Damián Ayude, clave en la decisión

El factor determinante fue Ayude, quien pidió expresamente contar con Lorenzón para el proyecto deportivo 2026. El entrenador lo venía siguiendo desde hace tiempo y valoró especialmente su rendimiento durante la temporada 2025 en Deportivo Morón, donde se consolidó como uno de los defensores más regulares de la Primera Nacional.

Dentro del club consideran su regreso como una incorporación más, no solo por el conocimiento del mundo de Boedo, sino por su presente futbolístico y margen de crecimiento a los 24 años.

Un acuerdo corto, pero estratégico

El nuevo vínculo entre San Lorenzo y Lorenzón sería por un año, con una opción de extensión por una temporada adicional. Esta fórmula le permite al club cubrirse en lo deportivo y, al mismo tiempo, evaluar al jugador en un contexto de mayor exigencia, con un calendario cargado y posibles competencias múltiples durante 2026.

Para Ayude, sumar alternativas confiables en defensa es clave en una etapa de reconstrucción, donde cada decisión del mercado de pases se analiza con lupa. Más allá del acuerdo futbolístico, todavía resta resolver un aspecto sensible desde lo legal. La dirigencia analiza si el arreglo se formalizará como una prórroga del contrato anterior o como la firma de un vínculo totalmente nuevo.

La diferencia no es menor. Si se trata de una extensión, Lorenzón podría quedar habilitado de inmediato para jugar partidos oficiales. En cambio, si se considera un contrato nuevo, San Lorenzo deberá levantar las 14 inhibiciones que pesan en FIFA, producto de una deuda cercana a los tres millones de dólares, para poder inscribirlo.

El caso Lorenzón también refleja la compleja situación institucional y económica que atraviesa San Lorenzo de Almagro. Cada movimiento del mercado de pases está condicionado por las inhibiciones y obliga a buscar soluciones creativas para no perder tiempo ni recursos.

Por eso, la opción legal que se elija será determinante para saber cuándo Ayude podrá contar efectivamente con el defensor. Mientras tanto, el jugador ya se prepara para sumarse al grupo y comenzar la pretemporada.