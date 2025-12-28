Por qué San Lorenzo consideró "insuficiente" la oferta de River por Jhohan Romaña

San Lorenzo cambió los términos de venta para desprenderse del defensor.

El mercado de pases expone que River Plate se encuentra en la búsqueda de un defensor central para darle una mayor jerarquía a la defensa y uno de los elegidos por Marcelo Gallardo es Jhohan Romaña. Las conversaciones con San Lorenzo estuvieron avanzando bastante, pero la última novedad que se desprende es que se registró un importante freno en las charlas. Esto es producto de que desde el Ciclón cambiaron las condiciones de venta y si no hay respuesta del "Millonario" va a ser complicado que alcancen un acuerdo.

Después de haber sumado a Aníbal Moreno y Fausto Vera, Marcelo Gallardo entiende que debe sumar un refuerzo en la zona de centrales y mucho más cuando Paulo Díaz fue considerado un jugador a transferir debido a que se considera que cumplió un ciclo vistiendo la banda roja. Es por ello que se apostó al central del "Ciclón", que en un primer momento no fue para nada fácil negociar porque el club estaba atravesando un proceso de acefalía y la conformación de una comisión directiva provisoria hasta que se produzcan las nuevas elecciones.

El defensor es uno de los jugadores que Ayude pidió no vender

Tras solucionar lo institucional, San Lorenzo respondió que decidió rechazar finalmente la oferta de River de 1.5 millones de dólares por el 50% de la ficha de Romaña. Esto es producto de que pretenden vender el 80% de la ficha del zaguero y por un monto que tenga una base de 4 millones. Una cifra que desde el club de Núñez no estarían del todo de acuerdo en aceptar. Si bien, las charlas se van a extender unos días con una mejora de la propuesta inicial, no se descarta que haya una alternativa.

Es necesario recordar que el "Millonario" cambió de manera abrupta su forma de negociar en el mercado de pases, porque no se enfoca en un solo jugador, sino que avanza con varios a la vez y la intención primordial es sumar en calidad de préstamo con opción de compra. Las transferencias definitivas solo quedan reservadas para determinados jugadores, pero no deberán superar precios exorbitantes. Es por ello que las charlas por el defensor podrían extenderse algunos días. Aunque no se descarta que con el correr de las horas surja un nuevo nombre.

River tiene problemas para vender a Paulo Díaz

Como se mencionó, el ex San Lorenzo es uno de los jugadores que fue colocado dentro de la lista de transferibles en caso de que llegue una oferta formal por su ficha. Lo particular es que River está teniendo problemas para sentarse a negociar, debido a que su elevado salario es uno que varios clubes consideran que es impagable. Al punto que sólo un grande de Brasil o instituciones de la MLS y de Medio Oriente podrían afrontar este monto sin complicaciones.

Damián Ayude, enojado con los directivos de San Lorenzo

Por otro lado, el DT mantuvo una charla con la nueva comisión directiva y expresó su enojo sobre todos los rumores que circulan en donde se habla de que River y Boca quieren quedarse con varios nombres que forman parte del once titular. De hecho, el entrenador lanzó una condición que deben considerar para negociar y es que las ofertas tendrán que ser por ventas absolutas y en lo posible por parte de equipos del exterior.

Sin embargo, esto puede chocar de gran manera con la necesidad financiera de la institución que necesita vender con urgencia para levantar las inhibiciones que no le permiten reforzarse en el vigente periodo de transferencias además de reducir la presencia de posibles interés que incrementarán las deudas. "Había 7 millones en caja y tratamos de resolver los aguinaldos y acortar la deuda con los jugadores que asciende a dos o tres meses. Estamos reestructurando para ponernos al día", esbozó Costantino, presidente de San Lorenzo, en la charla con No Veo La Hora.