La receta de los sándwiches "gourmet" para llevar a la playa y no gastar tanto en el verano 2026.

Con la llegada del verano, las comidas prácticas y frescas se vuelven aliadas infaltables para disfrutar al aire libre. Ya sea en la playa, cerca de la pileta o bajo una sombrilla, los sándwiches se consolidan como una opción ideal ya que son fáciles de transportar, no requieren cubiertos y permiten resolver una comida completa sin gastar de más. Para salir de los clásicos y sumar sabor, estas recetas “gourmet” combinan ingredientes accesibles con preparaciones simples que se pueden hacer con anticipación.

Cuatro opciones de sánguches gourmet para llevar a la playa

Una de las propuestas es un sándwich caliente de pollo, panceta y repollo colorado salteado con manzana verde, que suma un contraste agridulce y se completa con queso pategrás y un toque de mostaza. Dorado en manteca, resulta ideal para envolver y llevar, manteniendo sabor y textura.

Otra opción fresca es la de panes tipo pebete con tomates cherry marinados en aceite de oliva, vinagre, alcaparras, ajo y anchoas, combinados con una mezcla de quesos que aporta cremosidad y carácter. Los tomates pueden prepararse hasta un día antes, lo que facilita la organización previa al día de playa.

Estas recetas permiten variar el menú tradicional, sumar un toque gourmet y disfrutar de comidas sabrosas sin recurrir a restaurantes o paradores.

Para quienes prefieren sabores más intensos, el sándwich de schnitzel de bondiola es una alternativa contundente y rendidora. La carne empanada al horno se combina con rúcula, pepinos agridulces, queso y queso crema sobre pan tostado. Además, las milanesas pueden freezarse, lo que permite adelantarse y ahorrar tiempo.

Finalmente, una versión fría y muy veraniega es la de pan árabe con mortadela con pistachos, pickles, salsa romesco y aïoli casero. Las salsas se conservan varios días en heladera, lo que convierte a esta opción en una aliada práctica para armar al momento.

