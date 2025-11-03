Día Mundial del Sándwich: guía con los mejores 7 lugares para comer sánguches exquisitos

Cada 3 de noviembre se celebra el Día Mundial de Sandwich y es la excusa perfecta para salir a comer. En la ciudad de Buenos Aires existen una amplía oferta de locales gastronómicos para disfrutar de los mejores sándwiches. ¿A dónde ir?

Estos son los mejores lugares para ir a comer sándwiches

En Buenos Aires hay muchísimas opciones para celebrar el Día Mundial del Sándwich con combinaciones irresistibles de pan, relleno y mucho sabor. Conocé los siete lugares que elevan este clásico a otro nivel con propuestas creativas e ingredientes de calidad para disfrutar sánguches exquisitos.

Ciro

Con espíritu italiano y alma porteña, Ciro ofrece la oportunidad de celebrar el Día del Sándwich con una amplia variedad de sándwiches, entre los que se encuentran las existen las siguientes opciones:

Panini 3 formaggi e avocado, con queso danbo, mozzarella bianca, brie y palta

formaggi e avocado, con queso danbo, mozzarella bianca, brie y palta El Tostado Ciro , con focaccia casera, jamón cocido natural, queso danbo y tomates cherry

, con focaccia casera, jamón cocido natural, queso danbo y tomates cherry Los cornettos salados, como el caprese, con mozzarella, tomates secos y albahaca, o el proteico, con jamón natural, queso y huevos revueltos

como el caprese, con mozzarella, tomates secos y albahaca, o el proteico, con jamón natural, queso y huevos revueltos Las focaccias XL que combinan sabores como mortadella con pesto y stracciatella o prosciutto con rúcula y fior di latte.

Este restaurante cafetería sugiere combinar las opciones sandwicheras con un Campari Passion, fresco y frutal, ideal para rendir homenaje al clásico italiano de toda hora.

Direcciones: Pierina Dealessi 1350, Puerto Madero; Guatemala 4798, Palermo.

Hierro Bodegón

Con platos de cocina popular, técnica cuidada y una ambientación moderna, Hierro Bodegón le rinde homenaje a uno de los formatos más querido de los bodegones: los sándwiches abundantes y bien hechos, ideales para un almuerzo relajado o una cena sin pretensiones.

El bodegón ofrece sándwich de milanesa de lomo con lechuga repollada y huevo frito, el pastrón artesanal con pepinillos agridulces y mostaza antigua, y el sándwich “Hierro Bo” de la semana, una preparación del chef que suma variedad y sorpresa. Todos llegan en pan de elaboración propia y se acompañan de papas crocantes. Para completar la experiencia, se recomienda optar por su propuesta coctelera de perfiles bien variados, curada por el reconocido mixólogo Santiago Lambardi, socio del local.

Dirección: Fitz Roy 1722, Palermo Hollywood.

Café y Rotisería Mishiguene

En Café y Rotisería Mishiguene, el Día del Sándwich se celebra con historia y sabor. En el menú, pensado por el chef Tomás Kalika, se destaca el arayes, pan pita relleno de kebab de cordero especiado y queso gruyere, dorado a la plancha y servido con tahina y tomatillo. También brillan las distintas versiones de pastrón artesanal, en pan de campo, pletzalej o incluso en croissant; el bagel con lox de trucha ahumada, el de pavita especiada y el schnitzel de pollo con queso gruyere y huevo frito.

Para quienes prefieren alternativas veggie, el sabij —con berenjena frita, huevo, tomate y tahina— es un imperdible. Todo puede pedirse con papas o ensalada, perfecto para saborear la herencia judía con una vuelta moderna.

Direcciones: Cabello 3181, Palermo (Café); Arcos 1521, Belgrano (Rotisería).

Muyè

Con una impronta moderna y una cocina que reúne técnica y sensibilidad por el producto, Muyè lleva el concepto de sándwich gourmet a otro nivel y es una opción clave para este día. Entre las opciones de la carta se encuentra El British, uno de los favoritos, se destaca por su trucha asada al punto justo, de carne tierna y piel dorada, acompañada por una remolulade de alcaparras, todo contenido en un pan de molde tipo brioche.

En la vereda veggie, el sándwich vegan se impone con una combinación vibrante de verduras salteadas, queso gratinado y pesto de albahaca sobre pan de campo artesanal, logrando una armonía perfecta entre textura y sabor. Más allá de sus sándwiches, Muye ofrece una carta versátil que incluye platos de temporada con guiños a la cocina brasileña, pastelería casera, postres frescos, café de especialidad y una selección de bebidas frías que van desde smoothies naturales hasta cócteles de autor.

Dirección: Ayacucho 1563, Recoleta.

Sifón

Es un local con ambiente popular, rinde homenaje a la soda, bebida icónica de Argentina. La propuesta general incluye vermuts y cócteles a base de soda y platitos para picar, entre los que se destacan los sándwiches. La opción vegetariana de gírgolas en pan ciabatta con hummus, lechuga, tomate y cebolla encurtida, acompañada de papas fritas es muy tentadora. Para quienes prefieren platos con carne, se puede disfrutar de un sándwich de pollo frito con pepinillos, sriracha, sésamo y repollo en pan brioche de calabaza. Además, de uno de ternera braseada con cebolla caramelizada en ciabatta casera.

Direcciones: Jorge Newbery 3881, Chacarita; Av. Corrientes 1660, Paseo La Plaza.



Copetín

Este especio vintage recrea la atmósfera de los bares de antaño y, además de los copetines y las pizzas estilo napoletano, los sándwiches son la estrella de la carta. Preparados con pan de pizza, se ofrece una gran variedad. Algunos destacados son:

El de polpettas, albóndigas de ternera con marinara, mozzarella y pesto

albóndigas de ternera con marinara, mozzarella y pesto De pollo crocante, supremitas rebozadas, pategras, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa BBQ

supremitas rebozadas, pategras, cebolla caramelizada, pepinillos y salsa BBQ Homenaje a la fugazzeta, cebolla caramelizada, mozzarella, cebolla asada, queso sardo y un toque de orégano

cebolla caramelizada, mozzarella, cebolla asada, queso sardo y un toque de orégano Philly cheesesteak, carne desmechada con pimientos, cebollas y quesos fundidos)

carne desmechada con pimientos, cebollas y quesos fundidos) Especial Copetín, canoa de masa madre con relleno de Philly Cheese y huevos estrellados

canoa de masa madre con relleno de Philly Cheese y huevos estrellados El de vitel con huevo, verdes y tomatito; o la alternativa vegetariana con queso, cebolla confitada, champiñones, pimientos asados, rúcula, albahaca y crema de verdeo.

La carta exhibe vermuts clásicos, ideales para acompañar esta experiencia completa.

Dirección: Fernández de Enciso 4370, Villa Devoto.

Liliana Helueni

La casa de comidas árabe sefaradí celebra el Día Mundial del Sándwich con una versión de entre panes diferente, ideal para descubrir y disfrutar: el sandwich de falafel, hummus y tabulé, una opción muy fresca para las temperaturas primaverales. Para prepararlo utilizan una unidad de pan pita tibio que en su interior lleva cuatro croquetas de falafel artesanales, hummus cremoso y también casero, más la ensalada tabulé, lo que da como resultado una preparación fresca y crocante. Para maridar, nada mejor que su limonada casera y un cierre azucarado con sus dulces árabes, como su baklava o mamul de nuez, para cerrar la experiencia.

