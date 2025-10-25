Día Mundial de la Pasta: origen y dónde comer las mejores pastas de Buenos Aires

La pasta, un clásico de todos los argentinos.

¿Existe un día especial para comer pasta? Por supuesto que sí y es el Día Internacional de la Pasta y se conmemora por una razón. Cada 25 de octubre se celebra una fecha muy especial, que es el Día Mundial de la Pasta. La finalidad de este día es resaltar los beneficios nutricionales que aporta la pasta a la salud de las personas. Este producto es uno de los platos más consumidos a nivel mundial, debido a su versatilidad, propiedades nutritivas y rendimiento económico.

La celebración de esta efeméride coincide con el primer Congreso Mundial de Pasta que se llevó a cabo en Roma, Italia, el 25 de octubre de 1995. En la actualidad la Organización Internacional de la Pasta (IPO) organiza el Día Mundial de la Pasta. Desde el año 1998 esta organización ha efectuado conferencias en varias ciudades, tales como Roma, Nápoles, Génova, Barcelona, Ciudad de México, Estambul, Dubai, Nueva York y Moscú.

Dónde se pueden comer las mejores pastas de Buenos Aires

Algunos de los mejores lugares para comer pastas en la Ciudad de Buenos Aires:

Pepito, Buenos Aires, bodegón a las brasas:

Ubicado en Montevideo 383.

Plato sugerido: Fusilli al fierrito con tuco y pesto. Canelones con salsa blanca. Ravioles de verdura y carne.ç

Olivera el Bodegón:

Ubicado en Olivera 901.

Plato destacado: Sorrentinos de vacío con salsa bolognesa en canasta de pan , se pueden elegir entre 6 salsas destacadas. Todas las pastas son caseras y se hacen en el momento. Opciones como tallarines al huevos, ravioles de verdura, sorrentinos varios y ñoquis de papa. Todo viene en su "plato" comestible. En Parque Avellaneda, el bodegón con bar escondido que puso en valor 80 años de historia gastronómica barrial.

Orígenes de la pasta

Algunos dicen que tiene sus raíces en China y no en Italia, como se cree comúnmente. Según estudios e investigaciones efectuadas por historiadores sostienen que la pasta proviene de los antiguos fideos asiáticos. Sin embargo, no existen datos reales acerca de cómo se introdujo la pasta en Europa desde Asia. Por otra parte, algunos expertos sostienen que los exploradores españoles introdujeron la pasta en América. La pasta se popularizó en Estados Unidos con la llegada de los inmigrantes italianos, a finales del siglo XIX.

La pasta es un producto alimenticio elaborado con una masa sin levadura derivada de la harina de trigo duro, mezclada con agua y huevos. Se cocina hirviéndola, en agua o al horno. Es considerada como uno de los alimentos más emblemáticos de la cocina en los países del Mediterráneo, siendo ampliamente reconocida y consumida a nivel mundial. Debido a su gran versatilidad es utilizada en la preparación de sopas, guisos y ensaladas. También se consume con diferentes tipos de salsas y quesos.