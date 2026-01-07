Desde agosto del año pasado en todo el país surgió consternación alrededor del caso de la desaparición de dos primos en el río Paraná. A partir de la Resolución 1/2026 publicada en el Boletín Oficial desde el Estado nacional se ofreció una importante recompensa para incentivar a las personas que puedan aportar datos y encontrar así respuestas a tanto desconcierto.

Los dos chicos desaparecidos son Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González. Fueron vistos por última vez el 14 de agosto de 2025, mientras pescaban entre los kilómetros 1018 y 1020 del río Paraná, cerca de la Isla Baibiene.

Ese mismo día las autoridades encontraron la embarcación en la que se trasladaban los dos primos, pero sin ocupantes. Este dato rápidamente activó un intenso operativo de búsqueda que, hasta el momento, no arrojó resultados.

Un testimonio clave para entender qué le pasó a los primos

Dos días después de la desaparición de los chicos, en la Comisaría de Cruz de los Milagros una mujer apareció para dar un testimonio clave. Según su relato, la tarde del 14 de agosto recibió una llamada inusual. Al atender, una voz femenina le dijo que no buscaran más en el agua, ya que los dos primos desaparecidos estaban vivos.

En la causa también consta que la persona que la llamó aseguró que los chicos habrían sido abordados por cuatro personas armadas, a bordo de una embarcación tipo Traker. Se estima, según la misma declaración, que fueron trasladados por la fuerza hasta el límite con Santa Fe, obligados a caminar y finalmente subidos a una avioneta que los llevó “muy lejos”.

Para la investigación de la causa este testimonio es muy importante, pero aún no lograron identificar a la persona que lo dió. Sin embargo, la hipótesis que gana más fuerza sobre lo sucedido tiene que ver con que las desapariciones están vinculadas al delito de privación ilegal de la libertad.

La recompensa que ofrece el Estado por datos útiles para la investigación

La ministra de Seguridad Alejandra Susana Monteoliva dispuso el ofrecimiento de una recompensa de $5.000.000 por cada uno, para quienes puedan aportar datos útiles que contribuyan a esclarecer el caso.

Además, dejaron trascender las características de los primos desaparecidos: