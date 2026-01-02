Estaba desaparecido hace más de 10 días y lo encontraron dando una nota en un móvil en Mar del Plata: "Mi familia me está buscando"

El insólito episodio ocurrió en la celebración de Nochebuena en la rambla de Mar del Plata: Maximiliano Echarri estaba desaparecido desde el 10 de diciembre y apareció a salvo en un móvil de Mardelplataweb.

Su madre había denunciado su desaparición en Bahía Blanca, pero el joven explicó que había viajado a la costa para buscar trabajo durante la temporada de verano. Además expresó que había perdido contacto con su familia porque le robaron el celular al llegar a la ciudad.

Qué se sabe del chico que desapareció en Bahía Blanca y apareció en Mar del Plata dando una nota

Maximiliano Echarri es un joven bahiense que se volvió viral en los últimos días después de aparecer en una cobertura del medio Mardelplataweb en los festejos de Nochebuena en la Costa Atlántica.

El chico se acercó al notero para participar de las entrevistas y se identificó como el "desaparecido" de Bahía Blanca. Agradeció a la gente de Mar del Plata "porque son los que me están ayudando" y explicó que poco después de llegar a la ciudad le robaron el celular. Por este motivo, perdió contacto con su familia, que lo estaba buscando desde el 10 de diciembre.

La búsqueda de Maximiliano por la provincia de Buenos Aires comenzó el 20, después de que su madre radicara la denuncia en Bahía Blanca. La investigación quedó a cargo de la UFIJ N°20 bahiense, con la intervención de la Comisaría Cuarta y la Subcomisaría Harding Green.

La desopilante aparición de Maximiliano en los medios

En la celebración de Nochebuena en la rambla de Mar del Plata, el chico desaparecido en Bahía Blanca pudo explicar ante un micrófono lo que le había pasado en el último tiempo. “Muchísimas gracias a todos. Soy de Bahía Blanca y mi familia me estaba buscando, salí en las noticias”, expresó Maximiliano después de interrumpir al cronista para aparecer en el vivo.

“¿Sos vos?”, le respondió el periodista sorprendido. Fue entonces que Maximiliano explicó que le robaron el teléfono al llegar a Mar del Plata y que por eso no había podido comunicarse con su familia y sus allegados.

“Agradezco a la gente de Mar del Plata que hizo lo posible para que pueda comunicarme. Hay gente mala que me robó el celu. Me pude contactar con mi familia después de diez días y pudieron saber que yo estoy bien", explicó el chico y contó que actualmente cuida y lava autos en la vía pública. “Busco trabajo en blanco”, sintetizó.