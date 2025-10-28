Ezeiza se encuentra conmocionada por la desaparición de Nicolás Duarte, un joven de 18 años que salió a bailar con sus amigos a un boliche y nunca regresó a su casa. Hace cuatro días que lo buscan en el municipio.

Romina, la mamá de Nicolás, habló frente a un móvil de TN y contó que el pasado viernes su hijo estaba viendo el partido de River y luego le mandó un mensaje para decirle que se iba a Egipto, un boliche ubicado en una zona céntrica de la localidad.

Ese mensaje le llegó alrededor de la 1 de la madrugada y no fue hasta las 7 que Romina lo volvió a contactar, preocupada por la fuerte tormenta que se desató en la zona. “Le mandé mil mensajes y ya no contestaba”, contó a TN.

La búsqueda del adolescente desaparecido en Ezeiza

Desde entonces no se tuvieron más noticias sobre el paradero de Nicolás. Cuando comenzaron a investigar, las fuerzas policiales encontraron registros de cámaras de seguridad del boliche, que lo muestran saliendo del lugar solo y caminando.

“La última imagen lo muestra a una cuadra del puente, pero él nunca pasaba por ese puente, no solía pasar por los lugares donde lo muestra la imagen", contó Romina y advirtió que la ropa que su hijo usa en las imágenes no es la que tenía puesta cuando salió de su casa al boliche.

“El salió de mi casa con un buzo negro y un jean clarito y en la última imagen se lo ve con una sola zapatilla y un jogging negro”, remarcó la mujer y agregó: “pensamos que pudo haber sido asaltado, pero no sabemos nada. Hasta ahora no hay novedades”.

La hipótesis de la fiscalía sobre lo que le pasó a Nicolás

En diálogo con el móvil de televisión, la mamá de Nicolás expresó que le parecía raro "cómo caminaba en el video". "Creemos que puede ser por la lluvia y el frío", precisó. Las autoridades que encabezan la búsqueda del adolescente comenzaron hoy un nuevo operativo, cerca de un arroyo en las inmediaciones del boliche.

Según TN desde la fiscalía a cargo del caso sostienen la hipótesis de que el joven se cayó en el arroyo, porque “ese día estaba muy crecido". A raíz de esa posible versión se desplegó un procedimiento descomunal, que incluye la participación de canes, buzos, bomberos, prefectura, drones, caballos y personal policial en la zona.