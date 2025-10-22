Tras una semana sin noticias, encontraron a la argentina desaparecida en España: la familia creía que estaba secuestrada

Durante la mañana de este jueves, la mamá de Paola Mariana Lens (26), la joven desaparecida desde el pasado 14 de octubre en España, confirmó que encontraron a su hija luego de un llamado de la Policía de España. Si bien no dio grandes detalles sobre lo ocurrido, la mujer estaría con efectivos de la fuerza y en buen estado de salud; algo que todavía no pudo confirmar su mamá ya que viajará este mediodía hacia dicho país.

"No sé si está bien de salud, no sé nada. Recién me llamaron para avisarme. No sé absolutamente nada. Me llamaron desde la Policía que busca a ciudadanos extranjeros, me dijeron que estaba en la comisaría y que cuando llegue a España, me vuelva a comunicar. Me estoy yendo al aeropuerto, a las 12 sale el vuelo", dijo su mamá Gabriela en diálogo con la prensa.

En esa línea, la madre de Paola dijo que fue "un alivio" recibir ese llamado y que sólo quiere encontrarse con su hija y dialogar sobre lo ocurrido, ya que hace ocho días no tenía noticias de ella ni de su paradero. "Me estoy yendo ahora mismo a Ezeiza... No me la voy a traer conmigo, ella tiene 26 años. Sabrá qué hacer y veremos. Necesito verla, estar ahí. Yo no sé si está ahí en la comisaría. Me dijeron que estaba con ellos, pero no sé más", cerró.

NOTICIA EN DESARROLLO