Una argentina viajó a España por trabajo y desapareció: la última llamada por la que creen que está secuestrada

La joven de 26 años, Paola Mariana Lens, oriunda del barrio porteño de Villa Devoto, viajó a España en principio de octubre luego de recibir una oferta laboral. Una familia alemana radicada en el país requería sus servicios como niñera en Palma de Mallorca. Aparentemente, la joven habría viajado a España con el objetivo de ahorrar dinero, para posteriormente dirigirse a Andorra y hacer la temporada de esquí. Sin embargo, ocho días después de llegar al país, la joven desapareció.

La última comunicación que su familia pudo tener con la joven data del martes 14 de octubre, momento en que la mujer perdió todo contacto con sus familiares y amigos. A su vez, sus allegados sospechan que la chica pudo haber sido engañada por sus supuestos empleadores y que ahora esté bajo secuestro.

“Teníamos una conversación fluida y, de repente, el 14 fue la última vez que hablamos. Pasaron un par de días, pero el sábado desinstaló WhatsApp, empezó a bloquear contactos de Instagram y ahí empezamos a investigar para hacer las denuncias correspondientes", comentó la madre, en declaraciones a Crónica TV.

La madre de Paola también afirmó: "Tuvimos contacto con una chica. Ella se comunicó con mi hija y me dijo que no le cerraba lo que había hablado con ella. Cuando la llamó, le habló muy poquito tiempo. A pesar de que le estaba diciendo que estaba todo bien, ella no le creía".

Según lo que relatan sus familiares, Paola realizó diversas llamadas de 30 segundos con distintos amigos, incluso videollamadas, en las cuales afirman que la joven aparecía visiblemente angustiada.

A su vez, los familiares comentaron que la chica había tenido dos entrevistas con los empleadores alemanes. El acuerdo, presentado como un “intercambio cultural”, contemplaba un sueldo de 300 euros, además del alojamiento, las comidas, el gimnasio, un curso de idiomas y el pasaje, a cambio de una jornada laboral de ocho horas diarias. El plan de la joven, una vez finalizado su trabajo, era dirigirse a Andorra para hacer esquí, actividad que practicaba con frecuencia y de la cual quería ser instructora.

Una llamada preocupante

Uno de los puntos que más desconcierta a la familia se da a partir de una llamada que la joven mantuvo con un amigo, en la cual la chica presentó señales contradictorias, como decir estar "super bien", pero que se escucharan sus llantos durante la llamada, además de notarla visiblemente angustiada.

En la conversación que mantuvo con su amigo, la joven afirmó estar en Mallorca por trabajo. Mientras su amigo le insistía para ir a la ciudad con ella para acompañarla, Paola le repetía llorando "No tenes que hacer esto".

Durante la conversación, el joven le preguntó por qué había decidido cambiar de número, pero la chica no contestó. Por último, cerró diciendo: "Ahora tengo un laburo bueno, estoy en la mierda y no quiero volver a cero".

En dialogo con la prensa, la madre de la joven afirmó: "Todo indica que está en un lugar bajo amenaza. Estuvo en la calle y le hizo una videollamada de 30 segundos a alguien acompañada de otra persona. Y no sabemos quién es".

Por su parte, la Cancillería Argentina aseguró ya haber tomado cartas en el asunto, sin embargo, al estar sujetos al secreto de sumario no pudieron brindar más información.