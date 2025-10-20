Jubilados desaparecidos en Chubut: el llamativo hallazgo cerca de la camioneta abandonada

La pareja está desaparecida desde el 11 de octubre.

Una pareja de jubilados se encuentra desaparecida desde hace más de una semana. Se trata de Juana Morales (69) y Pedro Kreder (79) de Comodoro Rivadavia, Chubut. En las últimas horas, los rescatistas hallaron una fogata apagada en la zona donde se realizan los rastrillajes.

Además, sumaron un dron con cámara térmica e inteligencia artificial que les permite realizar rastrillajes nocturnos, como así también detectar siluetas humanas en terrenos desérticos. Una de las ventajas del dispositivo es que las imágenes captadas son procesadas en tiempo real, estas se comparan con los registros anteriores del operativo y permite orientar la búsqueda a zonas específicas.

El equipo pertenece a la empresa GeoSky Services y trabajan junto a la Policía del Chubut, bomberos y grupos de voluntarios. El dron sobrevuela la zona norte de Comodoro, especialmente los alrededores de la Ruta Provincial 1, donde se concentra la búsqueda a partir del hallazgo de la fogata.

La búsqueda continúa de manera intensa en un amplio radio cercano al Cañadón Visser y Rocas Coloradas, en la ruta que conecta Comodoro Rivadavia con Camarones.

El hallazgo cerca de la camioneta abandonada

La fogata apagada fue hallada cerca de la Ruta 1, en la misma dirección en la que se orientan los rastrillajes. No se descarta que haya sido prendida por la pareja de jubilados con la intención de señalizar o protegerse del frío nocturno.

El área es analizada por peritos que están en búsqueda de huellas, restos de alimentos o pertenencias.“Cada detalle puede ser clave, incluso una pequeña marca o un objeto en el terreno”, aseguraron los investigadores a medios locales.

¿Cómo desapareció la pareja de jubilados en Chubut?

La pareja está desaparecida desde el 11 de octubre. Morales le había informado a su hija mayor que el fin de semana no iba a estar. También le dijo que volverían el lunes 13 de octubre, pero cuando la fecha se cumplió y el matrimonio no volvió, la familia radicó la denuncia.

Habían partido a Camarones, pero nunca llegaron. El último registro que se tiene de ellos es de una cámara de seguridad de la rotonda de las rutas 3 y 39, unos minutos antes de internarse hacia la costa.

Además, el viernes pasado se encontró el vehículo con sus pertenencias personales, pero sin rastos de Juana y Pedro. La Toyota Hilux 4x4 apareció encajada en un lodazal en cercanías a la Playa Visser.

La búsqueda se ejecuta por tierra, aire y mar, con la participación de la Policía del Chubut, Prefectura Naval, Defensa Civil y voluntarios de la zona. Las tareas se ven complicadas por el terreno barroso y los acantilados de Rocas Coloradas.

Durante los primeros días, la búsqueda se enfocó en el sector costero de Rocas Coloradas pero como no encontraron indicios, las autoridades reorientaron los esfuerzos hacia el norte. “Se recorrió todo desde la camioneta hacia la playa, así que todo indicaría que la opción que queda es que siguieron por Ruta 1”, habían explicado las fuentes del caso.

Ahora, la nueva hipótesis sostiene que Morales y Kreder siguieron su trayecto hacia el norte antes de quedar varados o desorientados en una zona inhóspita, donde la visibilidad y las comunicaciones son prácticamente nulas.