Chubut está en alerta tras el hallazgo de una camioneta vacía en Rocas Coloradas y del desconocimiento del paradero de sus pasajeros, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales. Se trata de una pareja de jubilados que había salido de viaje el fin de semana pasado, presuntamente hacia la localidad de Camarones, y aunque debían volver el lunes 13 de octubre, continúan sin aparecer.

En la provincia se desplegó un operativo de búsqueda encabezado por la Policía y equipos de rescate. Los últimos rastros de la pareja fueron cerca de las 10 de la mañana del sábado 11 de octubre, cuando su camioneta fue captada saliendo de Caleta Córdova, al norte de Comodoro Rivadavia.

El viaje desconcertante de Pedro y Juana

Juana Morales, de 69 años, le había informado a su hija mayor que el fin de semana no iba a estar. También le dijo que volverían el lunes 13 de octubre, pero cuando la fecha se cumplió y el matrimonio no volvió, la familia radicó la denuncia.

Inmediatamente se activó el protocolo de búsqueda. El viernes por la noche, los equipos de rescate encontraron la camioneta de la pareja en una zona inaccesible de Rocas Coloradas, en un área que solo se puede transitar con vehículos 4x4 debido a la complejidad de sus caminos.

La camioneta estaba cerrada con el sistema centralizado y se encontraba en buen estado, sin rastros ni de Pedro ni de Juana en el interior o los alrededores. En el interior del vehículo había elementos de camping como una carpa, una garrafa y bidones de agua, "todos acomodaditos", según dijo la familia, lo que descarta un abandono forzoso o un robo.

En diálogo con C5N, la hija de Juana expresó: “Estamos muy preocupadas, angustiadas y desesperadas sin saber qué más hacer”.

La reciente relación de la pareja

Según contó Anahí, la hija de Juana, los celulares de los dos están apagados y no hay más información sobre el paradero de ambos. También contaron que la relación entre los jubilados es reciente y que ellas se enteraron de quién era Pedro hace poco tiempo.

"No llevaban mucho tiempo ellos como pareja. Es más, mi mamá había comentado muy poco de esta relación. Por ahí hablaba con alguna de mis hermanas, pero entre todas estamos armando la historia", contó Anahí, dejando entrever que el viaje pudo ser espontáneo.

La esperanza de encontrarlos se reavivó recientemente tras el hallazgo de rastros de una fogata en la zona. Las tareas de rescate continúan desarrollandose con la participación de la policía, de perros de búsqueda, avionetas del aeroclub y grupos de civiles solidarios.