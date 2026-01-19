Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por ser peligroso para la salud

Anmat prohibió un acondicionador para el pelo por ser peligroso para la saluda

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) suspendió la venta de un acondicionador para el cabello al detectar irregularidades en su registro y composición. El organismo detectó que el producto contenía dos ingredientes prohibidos por la normativa vigente: azul de metileno y violeta de genciana. Por tal motivo, se dispuso el retiro inmediato del mercado.

A través de la disposición 28/2026 publicada en el Boletín Oficial, ordenó la prohibición del uso, la publicidad y la distribución en todo el territorio nacional del producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl.

La medida se originó a partir de un reporte de sospecha de desvío de calidad recibido en el área de Cosmetovigilancia. A partir de eso, el organismo constató la existencia de unidades sin datos de lote ni vencimiento y, además, verificó que el número de legajo declarado correspondía a otro laboratorio autorizado, lo que generó dudas sobre la legitimidad del producto.

En primera instancia, la ANMAT notificó al laboratorio Luis Norberto Jara, responsable del legajo, cuyo titular negó que las unidades observadas correspondieran a su producción. Sin embargo, tras una inspección, se comprobó que el único lote elaborado contenía dos ingredientes prohibidos por la normativa vigente: azul de metileno y violeta de genciana. Por tal motivo, se dispuso el retiro inmediato del mercado.

Cómo fue la prohibición de la Anmat

Posteriormente, el trámite de inscripción del producto quedó bajo la firma Ukiyo S.R.L., aunque la agencia aún espera respuesta sobre su posible participación en la comercialización de unidades sin identificación. En este sentido, la disposición remarcó que la ausencia de datos básicos impide garantizar la seguridad, eficacia y calidad del acondicionador, por lo que se lo consideró ilegítimo.

Asimismo, días atrás la ANMAT había emitido otra resolución que afectó a todos los lotes de geles neutros y cremas base neutras de las marcas QUIFAM, VEPO, ECOTIDY, ACTIVA LAB y NAMECO. En este caso, la disposición 16/2026 determinó que dichos productos carecían de la inscripción sanitaria obligatoria en sus etiquetas, lo que derivó en su prohibición y en la remoción de publicaciones en plataformas digitales.

De esta manera, el organismo reforzó su política de control y fiscalización sobre cosméticos y productos de higiene personal, con el objetivo de proteger a los consumidores frente a riesgos derivados de artículos que no cumplen con las normas de seguridad vigentes.