La Justicia de Corrientes rechazó el pasado jueves la recusación del fiscal general Carlos Shaefer en la causa que investiga la supuesta manipulación de testimonios en la presunta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el menor que permanece desaparecido desde junio de 2024.

El pedido había sido presentado por la defensa de Nicolás Soria (uno de los diez acusados en el caso paralelo) por considerar que es “incompatible con su deber de objetividad, su permanente posición ante los medios adelantando y anunciando estrategias punitivas”. En este sentido, los jueces Fermín Ceroleni y Víctor Alonso, integrantes del Tribunal Oral Federal de Corrientes, manifestaron que “no se le puede pedir imparcialidad al fiscal interviniente” por “formar parte de un proceso de discusión dialéctica como resulta ser el proceso penal, en el que dos sujetos (acusador e imputado) le requieren a la jurisdicción que tome una decisión sobre un conflicto”.

Con información de Noticias Argentinas