El Gobierno ofrece una recompensa por datos sobre dos jóvenes correntinos desaparecidos

Los jóvenes de 23 años desaparecidos.

El Ministerio de Seguridad ofreció una recompensa de 5 millones de pesos por cada uno para quienes aporten información que permita dar con el paradero de Fernando Ramón Álvarez y Caleb Benjamín González, dos jóvenes oriundos de la ciudad correntina de Bella Vista que permanecen desaparecidos desde agosto del año pasado.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial, a pedido de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Causas de la ciudad de Goya, a cargo del fiscal Guillermo Rubén Barry. Según consta en la investigación, Álvarez, de 23 años, y González, también de 23, fueron vistos por última vez el 14 de agosto de 2025 mientras pescaban en el río Paraná, entre los kilómetros 1018 y 1020, en inmediaciones de la Isla Baibiene. Días después, la embarcación en la que se trasladaban fue hallada sin ocupantes, lo que dio inicio a un operativo de búsqueda que hasta el momento no arrojó resultados positivos.

La foto publicada por el Ministerio de Seguridad.

En el expediente judicial se incorporó además la declaración de una mujer que aseguró haber recibido una llamada telefónica anónima en la que se afirmaba que los jóvenes estarían con vida. De acuerdo con ese testimonio, Álvarez y González habrían sido interceptados por cuatro personas armadas que se desplazaban en otra embarcación, trasladados a la fuerza hasta el límite con la provincia de Santa Fe y luego subidos a una avioneta con destino desconocido. Ante estos elementos, la causa investiga la posible comisión del delito de privación ilegal de la libertad, previsto en los artículos 141, 142 y 142 bis del Código Penal.

A través de la resolución, el ministerio de conduce Alejandra Monteoliva difundió las características de ambos jóvenes. Con relación a Álvarez, la cartera informó que, al momento de su desaparición, vestía un buzo azul, pantalón de buzo claro y botas negras. Mide aproximadamente 1,64 metros y tiene el cabello corto. Por su parte, González es de tez morena y tiene un tatuaje en el brazo y hombro izquierdo. La última vez que fue visto llevaba una campera negra tipo inflable y mide cerca de 1,65 metros.

La disposición establece que la recompensa será abonada a aquellas personas que, “sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr dar con el paradero”. Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera anónima con el Programa Nacional de Recompensas llamando a la línea gratuita 134. El Ministerio de Seguridad garantizará la reserva de identidad de los aportantes.