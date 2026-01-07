El Gobierno disolvió el Grupo Antinarcotráfico de Rosario: la justificación de la medida

Presentación del Plan Bandera en 2024.

El Gobierno nacional resolvió disolver el Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), una unidad creada en el marco del Plan Bandera para reforzar la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en esa ciudad santafesina. La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 4/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada en el Boletín Oficial.

Según el texto oficial, la medida responde a una “reorganización de recursos” tras la mejora registrada en los indicadores de criminalidad en Rosario y la consolidación de otros dispositivos permanentes de intervención federal, como el Grupo Operativo de Lucha contra el Narcotráfico – Región Centro (GOC-Centro).

El GEANRO había sido creado en mayo de 2024 y estaba integrado por representantes de las cinco fuerzas federales: Gendarmería Nacional, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Su función principal era colaborar con la Justicia Federal, el Ministerio Público Fiscal y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en investigaciones vinculadas al narcotráfico y delitos conexos.

En los considerandos de la resolución, el Ministerio de Seguridad sostuvo que el grupo “constituyó una herramienta eficaz” durante la etapa inicial del Plan Bandera, pero que, una vez alcanzada la estabilización operativa, resulta conveniente reasignar al personal y los medios a sus respectivas fuerzas de origen para “optimizar su empleo” y garantizar la continuidad de las tareas en el territorio.

La justificación del gobierno

El Gobierno justificó la decisión con estadísticas oficiales. De acuerdo con datos del Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe, los homicidios dolosos en la provincia descendieron de 398 víctimas en 2023 a 176 en 2024, una baja superior al 55 por ciento. En el departamento Rosario, la reducción fue aún mayor: de 261 homicidios en 2023 a 90 en 2024, lo que representa una caída de más del 65 por ciento. También se registró una disminución significativa en la cantidad de personas heridas con armas de fuego.

Desde el Ministerio aclararon que la disolución del GEANRO no implica una retirada del Estado nacional de Rosario ni una disminución del esfuerzo en materia de seguridad, sino una reconfiguración de los dispositivos de intervención, en un escenario que consideran más favorable que el de años anteriores.

Con esta disolución, la cartera que conduce Alejandra Monteoliva da por concluida una etapa del Plan Bandera. Según el Ministerio de Seguridad, busca adaptarse a la evolución del delito y a los cambios en los escenarios territoriales.