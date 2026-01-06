Taiana alertó que el bombardeo de EEUU "no tiene antecedentes" en América del Sur

El diputado de Unión por la Patria (UxP) Jorge Taiana alertó que el ataque de Estados Unidos a Venezuela para secuestrar a Nicolás Maduro es una acción militar que "no tiene antecedentes en América del Sur" y advirtió que la Casa Blanca "nunca había usado tropas contra un país" en esa región del continente. También calificó el bombardeo como una decisión "política, con cero base judicial" y pidió apoyar la postura de Brasil, Colombia y México, países que también fueron "directamente amenazados" por el republicano.

"Esto no tiene antecedentes en América del Sur por parte de Estados Unidos", dijo Taiana en diálogo con El Destape 1070. El ex canciller hizo énfasis en que el Pentágono “nunca había usado tropas contra un país" de esa parte del continente. "Sí contra México, sí la invasión de Panamá, pero no con un país continental de América del Sur", señaló.

Para el diputado, esto forma parte de "un cambio importante en términos de la relación con la región", una zona que "insistió bastante en ser de paz y de soluciones pacíficas de la controversia, sin armas de destrucción masiva". "Es una versión recargada de la doctrina Monroe que quiere imponer Trump: 'Todo el hemisferio nos pertenece y hacemos lo que queremos'", resumió el ex canciller y recordó que el estadounidense ordenó siete ataques, pero nunca antes en América del Sur.

Chaves calificó como “acto de guerra” el operativo de Estados Unidos

El exjefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, cuestionó con dureza el operativo de Estados Unidos en Venezuela y lo definió como “un acto de guerra”, al considerar que “hubo un secuestro y una vulneración del principio de soberanía al ingresar al territorio de un Estado soberano y secuestrar a su jefe de Estado”. En declaraciones a Radio Buenos Aires AM 1350, sostuvo que la extracción del presidente Nicolás Maduro viola de manera directa la Carta de las Naciones Unidas.

“Más allá de la valoración política muy cuestionable sobre la figura de Maduro, lo que se ha hecho es romper el orden jurídico internacional, el orden público internacional”, afirmó Chaves, quien advirtió que este tipo de acciones son consideradas técnicamente actos de guerra. En ese marco, comparó la argumentación del narcoterrorismo utilizada por Washington con antecedentes como la captura de Manuel Noriega en Panamá o la invasión a Irak: “Es exactamente el mismo procedimiento, salvo que aquí no se consultó ni al Congreso ni a organismos internacionales”.

El exfuncionario también fue crítico del posicionamiento del gobierno argentino frente al conflicto y del alineamiento con la política exterior estadounidense. “El monigote local que nosotros tenemos en Argentina acompaña este matonismo global que no escatima en dejar atrás las normas de convivencia”, sentenció en referencia al presidente Javier Milei. Finalmente, destacó el rol de México, Brasil y España en la defensa del orden jurídico internacional y alertó: “Si no recuperamos las normas de convivencia, la fuerza termina siendo el derecho de las bestias”.

Las amenazas a Groenlandia, México y Colombia

Taiana también cuestionó la incursión bélica de Estados Unidos por ser "violatoria del derecho internacional, de la soberanía de los estados y contrario a la no injerencia" y criticó a Trump por "envalentonarse" tras secuestrar y llevar a Maduro a la Justicia estadounidense. "Es una cosa que a Trump lo envalentona y dice: 'Groenlandia tiene que se nuestra, México si no se porta bien... y que Colombia se cuide'", agregó.

El diputado destacó la "reacción firme de Brasil, Chile, México y Colombia", y afirmó que esos países “no quieren que se transforme en un sentido común" el ataque digitado por Trump. Además, llamó a apoyar a estos países, en particular a México y Colombia quienes fueron "directamente amenazados por el presidente de Estados Unidos”.

Finalmente, Taiana consideró que el secuestro de Maduro se trata de "una cosa política, con cero base judicial", y alertó que el plan de la Casa Blanca es que “todos deben estar subordinados a lo que decida" el presidente republicano. "De lo contrario recibís un palazo en la cabeza", cuestionó.