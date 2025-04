Fernando Gago repasó su peor momento en Boca y explicó por qué rota tanto: "Nunca"

Gago recordó su peor momento en Boca en la nota con Mariano Closs en ESPN F12.

Fernando Gago recordó su peor momento como entrenador de Boca Juniors y explicó por qué cambia tanto la formación del equipo, partido tras partido. El director técnico de 38 años le brindó una entrevista a ESPN 12, el programa de televisión conducido por Mariano Closs, y se refirió a todos los temas que les interesan a los hinchas del "Xeneize".

En la nota, "Pintita" se refirió a la crisis que vivió después de la eliminación en la Copa Libertadores 2025 ante Alianza Lima de Perú. También se pronunció sobre el rol de Carlos Palacios en el equipo, el peso de lo que significa dirigir al cuadro de La Ribera, la evolución en el rendimiento encuentro tras encuentro y las exigencias al plantel profesional en cuanto a la disciplina dentro y fuera de la cancha. Por último, sentenció que "con Cristian Fabbiani no pasa nada", que no sabe si Ander Herrera llegará al Superclásico ante River Plate y que "es mentira que Frank Fabra pidió no jugar más en La Bombonera".

Gago habló de todo en Boca con Mariano Closs en ESPN F12

Su peor momento como DT del Xeneize

Las respuestas de por qué quedamos afuera de la Libertadores están, pero quedan puertas adentro. Ese dolor va a estar siempre, pero tenemos que seguir para lograr lo objetivos: clasificar, salir campeón, mejorar como equipo. Yo nunca me sentí afuera de Boca. Todos los días hablamos en el club, el Chelo (Marcelo Delgado, integrante del Consejo de Fútbol) me conoce desde que yo tenía 18 años, concentrábamos juntos...

No tengo ni idea de por qué se dijo que me iba. Me vine de México de una situación que se habló durante muchísimo tiempo que yo estaba acá. Y lo voy a aclarar ahora: me llamaron por primera vez el martes, corté, me fui, hablé con el director deportivo de Chivas, yo tenía una cláusula de salida, fui, pagué la cláusula y el miércoles estaba arreglando acá el contrato sin saber nada.

Esta es mi casa, estuve acá desde los ocho años, he vivido cosas buenas y también muy malas. Cuando murió mi hermana cuando dirigía a Aldosivi, al otro día estaba jugando el partido. Cuando murió mi papá y estaba acá en Boca también, jugué el partido. Yo me voy a las 18 de acá del predio, eh. Donde más tiempo pasé en mi vida fue con la camiseta de Boca, pero también tengo claro de que estoy en un lugar en el que hay que ganar siempre.

Yo soy muy convencido de lo que hago con un proceso, pero también sabemos que en el fútbol los procesos no existen, porque si no ganás... Las victorias acá son de los futbolistas, yo siempre trato de estar en las malas. Boca tiene que ganar y conseguir el campeonato, pero también están las formas y las ideas para ser campeón.

Las rotaciones permanentes en la formación

Eso fue más que nada a principios de año, cuando recién arrancamos y había superposición de partidos. Teníamos que jugar cada tres días, había chicos que recién llegaban y quizás tres cargas fuertes de partido en una semana era mucho... También hay una cuestión para mí de motivar al jugador. Si un jugador se entrena muy bien en la semana, trabaja muy bien pero después juega siempre el mismo... No sería justo.

La función de Carlos Palacios

Tal vez pueda hacerlo como ese 10 clásico antiguo, pero no tanto de enganche sino también por las bandas. Hoy tal vez no tengo a un (Juan Román) Riquelme en el equipo, pero puede hacerlo Carlos, Alan Velasco también, (Brian) Aguirre... Hay varios chicos que pueden hacerlo ahí. Hubo reglas convenidas entre todos al inicio de la pretemporada, Carlos no cumplió con ellas y no jugó. Lo hablamos y al otro día empezó a entrenar normal.

El rol de Rodrigo Battaglia

Es fuerte, me da esa posibilidad de poder jugar como defensor o volante. Le quedó eso del defensor de dar un pase solo, pero puede hacer otras cosas también. Me da muchas cosas en los duelos individuales y a nivel colectivo también.

El recambio en el plantel

Boca tiene un muy buen plantel, tenemos dos o tres jugadores por puesto, obviamente que al tener una sola competencia algunos van a jugar más y otros menos, esto es así.

La importancia de Edinson Cavani

Es un jugador enorme y es enorme también en los entrenamientos, no faltó nunca a un entrenamiento. Pero si yo entiendo que un partido no lo tiene que jugar, no lo va a jugar. No es por una cuestión de nombres... Desde (Camilo) Rey Domenech, que es el más chiquito, hasta Edi, todos tienen que trabajar de la misma manera.

El pedido de cambio de Agustín Marchesín ante Alianza Lima

Nos quedaba un cambio, Leandro (Brey) venía de atajar cuatro penales en la Copa Argentina. Lo hablé con Agustín, algo muy rápido ahí con las pulsaciones del partido, pero la verdad que no lo habíamos hablado. Te soy sincero: lo teníamos en la cabeza pero no habíamos hablado de la posibilidad de ir a los penales. Yo tomé la decisión y Agustín también tuvo el valor de decir que salía porque era mejor. Pero asumo totalmente yo la responsabilidad.