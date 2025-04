Gago recibió otro duro ataque del Ogro Fabbiani tras la derrota de Boca: "Me salta"

El Ogro Fabbiani volvió a atacar a Gago después de que el entrenador de Boca analizara el planteo defensivo de Newell's.

La bronca con el entrenador de Boca Juniors sorprendió y parece lejos de finalizar. El DT de Newell's Old Boys, Cristian Fabbiani, volvió a atacar con dureza a Fernando Gago luego un análisis que hizo "Pintita" de la derrota en Rosario. El "Ogro", que metió a su equipo en segunda fase de Copa Argentina, denunció una supuesta falta de respeto de su colega.

Minutos después de vencer 5-4 en la tanda de los penales a Kimberley de Mar del Plata y avanzar a los 16vos de final del torneo más federal de nuestro país, Fabbiani revivió la disputa pública que tuvo con Gago el pasado domingo. "Yo me defendí de algunas declaraciones del técnico rival. Hoy me toca ser entrenador, yo nunca le faltaría el respeto a ningún entrenador. Me sentí tocado, cuando se meten con mi trabajo me salta todavía el jugador, pero lo tengo que mejorar porque no soy más jugador", comenzó diciendo en diálogo con TyC Sports.

Lo que al exjugador de River y Lanús le había molestado fue un análisis que había hecho el DT de Boca sobre el planteo defensivo de Newell's. "Ellos tenían línea de cinco atrás, más los dos o tres internos que bajaban, era difícil por el medio. A un rival que está posicionado bajo es muy difícil entrarle rápido porque hay mucha gente y tenés que tener las situaciones de uno contra uno y los espacios para poder encontrarlo", había expresado Gago.

Esos comentarios no le gustaron a Fabbiani, quien sintió una falta de respeto y decidió volver a apuntar contra Gago. "Creo que el otro día del partido fuimos superior, podíamos haber tenido una goleada, pero cuando se meten con mi jugador y con mi trabajo, no me gusta", sentenció el Ogro y se diferenció: "Yo te estoy reconociendo el planteo que me hizo el rival (por Kimberley) y lo felicito. Y nunca le voy a faltar respeto a nadie".

En el mismo sentido, agregó: "Si yo tendría más puntos, hoy lo haría jugar de otra manera, pero hay que ponerse el overol y trabajar. Estoy tranquilo porque sé los códigos del fútbol. Jugué 20 años profesionalmente, hoy soy entrenador y respeto mi trabajo, el de mi cuerpo técnico, el de los jugadores, entonces cuando se meten con cosas que a mí no me gustan, las digo porque cuido lo que amo".

"Las chicanas a mí no me gustan. Cuando un rival juega mejor que el otro, la verdad que no pasa nada. Es decir: 'Jugaste bien, jugaste mal, fueron más inteligentes', manifestó. Y se mostró determinate sobre la chance de tener un encuentro con Gago: "No hablé ni me interesa, ya está. Ganamos y sirvió para seguir mejorando, el grupo lo necesitaba hay que seguir creciendo".

