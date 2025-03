El Pollo Vignolo atacó a Gago en El Trece por la derrota de Boca: "¿Tiene ganas?"

El Pollo Vignolo fulminó a Gago por la derrota de Boca vs. Newell´s.

Sebastián "Pollo" Vignolo atacó a Fernando Gago, en El Trece, por la derrota de Boca Juniors frente a Newell´s Old Boys en Rosario. El conductor de Pasión por el Fútbol en la televisión fulminó al entrenador del "Xeneize", después del 0-2 frente a la "Lepra", y sostuvo que hasta lo ve "desganado" desde el banco de los suplentes.

El periodista deportivo de 49 años le tiró varios palazos al director técnico del equipo de La Ribera porque lo comparó con Cristian "Ogro" Fabbiani, quien según él vivió con mucha más intensidad el partido desde la línea de cal para afuera. De hecho, el relator aseguró que el conjunto rojinegro fue el claro merecedor de los tres puntos en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa, en el marco de la fecha 11 del Grupo A del Torneo Apertura 2025 en el fútbol argentino.

El Pollo Vignolo liquidó a Gago por la caída de Boca vs. Newell´s: "¿Le pasaba algo?"

El conductor de El Trece, que también lidera ESPN F90, analizó el flojo rendimiento del elenco "azul y oro" en el comienzo de Pasión por el Fútbol. Irónico y filoso, el relator les preguntó a sus compañeros en vivo: "¿A Gago le pasaba algo? Pregunto porque lo vi ya de entrada, desde el vamos, como...". Cuando su compañero Martín Arévalo le recordó que "fue una semana difícil" por la indisciplina del extremo chileno Carlos Palacios, que quedó fuera de este encuentro, el conductor insistió: "Claro, pero cuando empieza el partido, la semana... Porque lo vi raro. Fabbiani vivía el partido, empujaba, hablaba con el cuarto árbitro, yo a Gago lo vi que se puso un sweater primero, después se puso una camisa. No lo vi como en un partido, no pasaba nada, lo vi como desganado".

Unos minutos más tarde, cuando fueron a repasar el informe con las declaraciones de "Pintita" ante la prensa, Vignolo liquidó nuevamente a Gago: "¿Tenía ganas de hablar en la conferencia, o fue como en el partido? A ver, dámelo...". Por último, el "Pollo" cruzó a Ander Herrera, que se lesionó en pleno partido y se fue directamente de la cancha, por lo que dejó al equipo con un hombre menos antes de que se hiciera la modificación. Y sostuvo que "un jugador tiene que, por lo menos, tirarse al piso antes de salir así...".

El polémico penal que no le cobraron a Tomás Belmonte frente a Newell's

Polémica en el Estadio Marcelo Alberto Bielsa en el duelo entre Boca Juniors y Newell's Old Boys por la fecha 11 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025: con el partido 1 a 0 a favor del cuadro local, el árbitro Darío Herrera no sancionó un posible penal tras un choque entre Mateo Silvetti y "Toto" Belmonte. La infracción, que tuvo lugar a los once minutos del primer tiempo (Luciano Herrera adelantó a la 'Lepra' a los cinco), podría haber sido un duro golpe para el 'Xeneize' en su visita a Rosario. Sin embargo, el referí no cobró la pena máxima y el VAR respaldó su decisión.

La jugada se produjo tras una acción individual del joven delantero de 19 años, quien quiso pasar la marca de Lautaro Di Lollo. El volante con pasado en Lanús salió al cruce y lo impactó fuertemente con su hombro en el rostro, aunque Darío Herrera interpretó que fue un encontronazo casual. Silvetti debió ser atendido por los médicos del equipo, luego de quedar tendido algunos segundos con claros gestos de dolor en su boca.