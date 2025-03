En Boca, Gago tomó una sorpresiva y terminante decisión con una figura de su equipo

Fernando Gago tomó una fuerte decisión en Boca Juniors con una de las figuras de su equipo para enfrentar a Newell's.

Luego de varios días de especulación en Boca Juniors, finalmente hubo una determinación con castigo incluido. Fernando Gago decidió dejar afuera de la lista de concentrados a Carlos Palacios para visitar a Newell's Old Boys el domingo, después de que el chileno faltara al entrenamiento del pasado lunes.

Si bien el Consejo de Fútbol prefirió no multar económicamente al jugador de 24 años porque su ausencia no fue tomada como una indisciplina, Gago se diferenció de la dirigencia, continuó con su estrategia estricta de no hacer diferencias con ningún futbolista del plantel y Palacios no viajará a Rosario junto a la delegación.

La ausencia de Palacios al entrenamiento de Boca

Durante el parate del Torneo Apertura por la fecha FIFA, los jugadores de Boca tuvieron el fin de semana libre y Palacios viajó a Chile. Allí, el talentoso volante aprovechó el tiempo para ver a Colo Colo, donde fue visto infraganti con una máscara en la tribuna del conjunto "Cacique".

Cuando tenía prevista la vuelta, el domingo, Palacios tuvo accidente automovilístico que lo privó de tomarse el vuelo hacia Buenos Aires. Si bien avisó del problema a los directivos "Xeneizes", su faltazo a la práctica del lunes no cayó bien en el entrenador y el cuerpo técnico.

Además, otro motivo que ayudó al castigo de que se perdiera el partido con la "Lepra", fue que el trasandino publicó el domingo imágenes en redes sociales en la reconocida fiesta Bresh, junto al futbolista Ayrton Costa y el cantante Dillom.

La explicación de Chicho Serna sobre Carlos Palacios en Boca

"Palacios nos llamó cuando tuvo un incidente; no habrá sanción económica porque le creemos. Gago tiene 30 futbolistas y él decide quién juega", explicó el integrante del Consejo de Fútbol el viernes en diálogo con TyC Sports. Aunque no hubo multa, el DT igualmente decidió dejarlo a un lado del encuentro del domingo.

La lista de concentrados de Boca Juniors vs. Newell's Old Boys

¿Cuándo juegan Newell's vs. Boca por el Torneo Apertura 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Gago visitará al de Cristian "Ogro" Fabbiani el domingo 30 de marzo a las 19.30, por la fecha 11 del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Los próximos partidos de Boca por el Torneo Apertura 2025