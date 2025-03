Fue campeón del mundo, fracasó como DT de Boca y liquidó al chileno Carlos Palacios: "Consecuencias"

Tuvo un paso para el olvido en Boca y ahora destrozó al chileno Carlos Palacios

Años después de dirigir a Boca Juniors y tener un ciclo para el olvido, un técnico apuntó contra el chileno Carlos Palacios luego de su ausencia en el entrenamiento del pasado lunes 24 de marzo que encendió la polémica en el "Xeneize". Si bien horas después del hecho se conoció por medio del periodista Leandro "Tato" Aguilera que el futbolista en cuestión "chocó camino al aeropuerto", el DT que pasó por el club no lo perdonó. De hecho, se especula que haya sanciones por parte de Fernando Gago y el cuerpo técnico.

Se estima que el volante no esté desde el comienzo contra Newell's en Rosario por la fecha 11 del Torneo Apertura por decisión de "Pintita" a raíz de su accionar. Durante las jornadas libres por la fecha FIFA, el jugador presenció la famosa fiesta Bresh y posteriormente faltó a un entrenamiento, por lo que generó controversia en el conjunto "Azul y Oro". Claudio "Bichi" Borghi habló sobre esta cuestión y analizó lo sucedido con el trasandino.

El "Bichi" Borghi destrozó al chileno Carlos Palacios por ausentarse en el entrenamiento de Boca

"No sé si debería haber tenido una estación previa a llegar a Boca. Haberlo llevado a un club tan importante puede hacer que pague las consecuencias", sostuvo el campeón del mundo con la Selección Argentina en el Mundial de México 1986. A su vez, analizó el paso del futbolista por Unión Española de Chile, donde sostuvo que Palacios "no era creador y jugaba abierto por la derecha", que luego llegó a Brasil pero no tuvo un buen desempeño en Inter de Porto Alegre y Vasco Da Gama para después volver a su país para vestir los colores del Colo Colo, donde atravesó un "proceso de formación deportivo y humano". Por último, el "Bichi" reveló que el volante tuvo problemas en su seleccionado y recordó cuando dejó una concentración alegando una lesión. "Es un chico que a veces toma decisiones equivocadas y eso te pasa la cuenta", agregó Borghi sobre esta cuestión.

Claudio "Bichi" Borghi en su etapa como DT de Boca Juniors

Los números de Carlos Palacios en Boca

Partidos : 11.

: 11. Goles : 1.

: 1. Asistencias: 3.

Los números de Claudio "Bichi" Borghi como DT de Boca

Partidos dirigidos : 14.

: 14. Triunfos : 5.

: 5. Empates : 2.

: 2. Derrotas: 7.

¿Cuándo juegan Newell's vs. Boca por el Torneo Apertura 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Gago visitará al de Cristian "Ogro" Fabbiani el domingo 30 de marzo a las 19.30 horas, por la fecha 11 del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Los próximos partidos de Boca por el Torneo Apertura 2025