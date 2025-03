La sorpresiva sanción de Boca a Carlos Palacios por faltar al entrenamiento

Boca Juniors sancionará a Palacios por su ausnecia del entrenamiento del lunes, después de que viajara a Chile para ver a Colo Colo.

Luego de varias especulaciones, Boca Juniors tomó una sorpresiva determinación con Carlos Palacios por faltar al entrenamiento durante la doble fecha FIFA de las Eliminatorias Sudamericanas. A pesar de la postura dirigencial, resta conocer qué hará Fernando Gago con el chileno, que venía siendo titular en el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino.

La ausencia en la práctica del pasado lunes por supuestas "cuestiones personales", como adujo el trasandino, no pasó desapercibida en el "Xeneize". Después de algunos días de análisis, la dirigencia decidió multar económicamente a Palacios por el "faltazo" al entrenamiento, después de haber viajado a su país el fin de semana para ver a Colo Colo, club del que es hincha, y donde fue visto "infraganti".

Además de la suma de dinero que le restarán de su sueldo, que por el momento no trascendió públicamente, el castigo aún puede extenderse a lo futbolístico. El domingo, cuando Boca visite a Newell's Old Boys en Rosario, el jugador de 24 años podría ocupar en el banco de suplentes y salir del 11 titular, en caso de que Gago así lo determine.

Cabe resaltar que la sanción no se debe a su visita del conjunto "Cacique", ya que los jugadores tuvieron días libres el fin de semana y podían hacer lo que desearan. Sin embargo, como faltó al regreso a los entrenamientos del plantel, la institución no dejó pasar su acción y lo multará para tratar de que no vuelva a ocurrir un hecho similar.

El versatil mediocampista se convirtió en una pieza fundamental de la formación y lo demostró con sus buenas actuaciones en los últimos compromisos. Sin ir más lejos, contra Defensa y Justicia fue uno de los mejores brindado dos asistencias de los cuatro goles que marcó Boca.

MÁS INFO

Los números de Carlos Palacios en Boca

Partidos: 11.

Goles: 1.

Asistencias: 3.

¿Cuándo juegan Newell's vs. Boca por el Torneo Apertura 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Gago visitará al de Cristian "Ogro" Fabbiani el domingo 30 de marzo a las 19.30 horas, por la fecha 11 del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. La transmisión en vivo en la televisión será de ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Los próximos partidos de Boca por el Torneo Apertura 2025