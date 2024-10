Un excampeón del mundo con Argentina liquidó a las SAD en el fútbol chileno: "Lamentables"

El 'Bichi' dejó una dura crítica al funcionamiento de las SAD en el fútbol chileno: "Incertidumbre".

La Selección de Chile atraviesa un momento crítico: tras la derrota del pasado jueves ante Brasil por 2 a 1 en condición de local, 'La Roja' marcha último con apenas cinco puntos en la clasificación de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. El combinado dirigido técnicamente por Ricardo Gareca, que no participó de las últimas dos ediciones en Rusia 2018 y Qatar 2022, enfrentará mañana a Colombia (escolta del líder Argentina) en Barranquilla. En la previa del encuentro, un exentrenador del combinado trasandino analizó su presente y apuntó directamente como responsable a las Sociedades Anónimas Deportivas que tienen una fuerte presencia en el fútbol local.

Claudio Borghi, argentino nacionalizado chileno que estuvo al mando del seleccionado entre 2011 y 2012, criticó a las SAD en Chile y las señaló como las principales causantes del mal momento que vive el seleccionado: "Es una consecuencia de falta de trabajo e inversiones. No quiero meterles la culpa a los clubes, pero las SAD trajeron poco trabajo en cadetes e inferiores. Hoy no sabemos quiénes son los presidentes o los dueños de los clubes". El 'Bichi', integrante del plantel de la 'Albiceleste' que se consagró campeona del Mundial en México 1986, tuvo amplia experiencia como DT al frente de Colo-Colo, club con el que fue tetracampeón en 2006 y 2007 (ganó el Apertura y el Clausura en ambos años). "Son montón de consecuencias que te llevan a este lugar de incertidumbre. Los manejos de las SAD hacen que haya renuncias que no son claras y salidas por problemas de salud que no se saben si son ciertos", añadió.

Borghi apuntó fuerte contra las SAD y se refirió al trabajo de Gareca en 'La Roja': "Fundamental"

El exdelantero de Argentinos Juniors, campeón de la Copa Libertadores en 1985 y de la Copa Interamericana 1986 con el 'Bicho', se quejó por el impacto negativo que las Sociedades Anónimas tienen en el fútbol formativo en Chile: "Las Sociedades Anónimas Deportivas son lamentables. Acá en Chile no hay Reservas y obligan a poner un Sub21 por equipo. (Hay) clubes que no los tienen y deben traer uno". También habló acerca del trabajo que su compatriota Ricardo Gareca está haciendo al frente de 'La Roja' y advirtió sobre la necesidad de ganar para acomodarse en la clasificación en Eliminatorias: "Cuando llegó (Gareca) su objetivo era clasificar al Mundial, pero no tiene injerencia en el trabajo de menores, algo que es fundamental. Hoy estamos últimos y bastante lejos de los varios puestos de clasificación. Si mañana perdemos, el panorama será bastante oscuro".

