El chileno Carlos Palacios rompió el silencio por su faltazo en Boca: "La bresh"

El chileno Carlos Palacios rompió el silencio y habló de su faltazo en Boca

El chileno Carlos Palacios rompió el silencio luego de lo que fue su faltazo al entrenamiento de Boca Juniors el pasado 24 de marzo que derivó en su ausencia en el cruce contra Newell's por el Torneo Apertura. El volante trasandino explicó los motivos por los cuales no llegó a ser parte de la práctica ganándose la sanción por parte de Fernando Gago. Por supuesto, sus dichos no tardaron en trascender en las últimas horas.

Es que en los 11 encuentros que vistió la "Azul y Oro", el mediocampista tuvo un rendimiento positivo que sirvió para que en varios el "Xeneize" consiga la victoria. Esta vez ante la "Lepra" no pudo estar, pero el problema se remonta a días anteriores cuando no entrenó junto a sus compañeros. Su presencia en la fiesta Bresh, sus razones para faltar y el diálogo con la dirigencia tras lo sucedido, fueron los principales temas tocados por el futbolista en una reciente entrevista.

El chileno Carlos Palacios reveló por qué no estuvo en el entrenamiento de Boca

"Me dieron libres sábado y domingo, íbamos a entrenar el lunes por la tarde y me confié. Tomé casi el último vuelo de Chile a Argentina, pero tuve un pequeño incidente cuando iba al aeropuerto, choqué y debí quedarme a solucionar el problema. Ahí avisé al club que no llegaba y que mí próximo vuelo era a las 5 de la tarde, no iba a alcanzar a entrenar porque la práctica era a las cuatro", esbozó Palacios en diálogo con el medio chileno Meganoticias. A su vez, aclaró que la fiesta a la que asistió fue de sábado para domingo, por lo que no fue el motivo principal de su faltazo.

A su vez, acerca de la decisión tomada por Fernando Gago, el trasandino agregó que estuvo de acuerdo y sostuvo: "es como cualquier persona que no llega a trabajar, son reglas de convivencia que se deben respetar así no hay problemas. Me reuní con él, conversamos, le pedí disculpas y no hay problemas. Me comprometí con que no volverá a cubrir".

La foto de Carlos Palacios en la Bresh junto a Dillom

El fixture de Boca: los próximos partidos por el Torneo Apertura 2025

Fecha 12 | Boca vs. Barracas Central - Domingo 6 de abril a las 18.00hs.

vs. Barracas Central - Domingo 6 de abril a las 18.00hs. Fecha 13 | Belgrano de Córdoba vs. Boca - Sábado 12 de abril a las 20.30hs.

- Sábado 12 de abril a las 20.30hs. Fecha 14 | Boca vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 19 de abril a las 20.30hs.

vs. Estudiantes de La Plata - Sábado 19 de abril a las 20.30hs. Fecha 15 | River Plate vs. Boca - Domingo 27 de abril a las 15.30hs.

- Domingo 27 de abril a las 15.30hs. Fecha 16 | Tigre vs. Boca - Domingo 4 de mayo, horario a definirse.

Chau Superclásico contra River: Boca confirmó la lesión de Ander Herrera

La lesión de Ander Herrera en el partido de Boca Juniors ante Newell's sin dudas preocupó a más de uno en el cuerpo técnico de Fernando Gago. Sin embargo, no sólo encendió las alarmas por la manera en la que se retiró del campo de juego, sino también por lo que se supo horas después. Es que quedó descartado por un desgarro de grado dos en el cuádriceps de la pierna derecha para el Superclásico contra River Plate, del próximo domingo 27 de abril del 2025 en el Estadio Monumental.

No es la primera molestia que aleja al vaso del verde césped en lo que va del año y sin dudas es un gran problema para el entrenador. De hecho, se perdió varios encuentros clave y ahora está afuera para uno de los más importantes del semestre. Es que el "Xeneize" sabe que un triunfo será fundamental para afrontar lo que venga en los cruces mano a mano del Torneo Apertura del fútbol argentino.