Se fue de Boca sin lugar, hoy brilla en otro club y quiere volver: "Me quedó la espina"

La joya que se fue de Boca, hoy la rompe afuera del club y sueña con volver a calzarse la "Azul y Oro".

Una de las máximas proyecciones que tuvo Boca Juniors en los últimos años surgida de sus inferiores no tuvo lugar en el "Xeneize" y hoy brilla en el fútbol argentino. Se trata de Vicente Taborda, el talentoso enganche que, a pesar de su gran presente en Platense, reconoció la espina que le quedó atravesada en el club de La Ribera.

Taborda fue una de las tantas gratas apariciones que tuvo Boca durante y después de la pandemia, de la misma camada de Cristian Medina, Ezequiel "Equi" Fernández, Alan Varela y Luca Langoni, entre otros. Si bien participó en dos períodos distintos del club, el jugador de 22 años no pudo asentarse en el club donde realizó las inferiores y, como sucedió en 2022, se ganó protagonismo en el "Calamar".

“Era lo que necesitaba en el momento, sabía lo que me podía dar y Platense sabía lo que yo podía ofrecer dentro de la cancha. Yo estaba en un momento en el cual necesitaba jugar y sentirme importante y sabía que acá me lo podían dar. Era un lugar donde la había pasado bien y había tenido un buen año", comenzó diciendo el mediapunta en el diálogo con BolaVip.

Taborda, que lleva cuatro goles y una asistencia en su vuelta al conjunto de Saavedra en 10 partidos, reveló que, a pese a no tener chances, quiere una tercera oportunidad en Boca. "Siempre sueño con volver porque soy hincha y me queda la espina de no haber podido consolidare en Primera. Eso es lo que más me queda. Lo sueño, sería algo muy lindo pero no depende del todo de mí, lo que está a mi alcance yo lo intento hacer, siendo el mejor profesional posible”, remarcó.

El deseo del jugador, de 22 años, de volver, se sostiene sobre un tema no menor: tiene contrato con el club "Azul y Oro" hasta diciembre del 2027, vínculo que firmó antes de irse cedido hasta fines del 2025 a Platense. “Primero asentarme en Boca y ver si puedo irme a jugar afuera que creo que estoy preparado, pero uno no lo sabe hasta que le toca. Ojalá sea Europa, no importa la liga”, continuó sobre sus sueños en el profesionalismo.

La desilusión de Taborda por no tener lugar con Diego Martínez

Taborda asomaba como una de las primeras opciones después de la salida de Jorge Almirón, ya que dejó buenas sensaciones en la final de la Copa Libertadores. Con el arribo del ex DT de Tigre a comienzos del 2024, el volante pensaba que tendría una chance, ya que lo conocía de las inferiores, sin embargo no fue como imaginaba.

“Me comunicó que no me había visto como él pensaba que yo estaba, él tendrá sus razones por las cuales me dijo lo que me dijo. Yo tenía la ilusión mucho más alta, jugar la final me dio fuerzas y otras expectativas, pero el golpe mas duro fue ese semestre por no haber ni siquiera competido. Fueron muy pocos partidos, ni cerca de lo que yo pensaba que iba a jugar. Pero no me victimizo ni nada”, explicó sobre la época con Martínez. Más allá de que no estaba dentro de las primeras opciones de el exentrenador de Huracán, Taborda destacó por qué se quedó e un semestre en Boca sin continuidad: "Fue decisión mía quedarme porque me sentía bien y sabía que podía revertirlo. Creo que jugué dos partidos. No me arrepiento”.