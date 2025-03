Una figura de ESPN destrozó a Borja por su nivel en River y se cruzó con el Pollo Vignolo: "Desaparece"

Una figura de ESPN F90 apuntó contra Miguel Borja luego de su penal errado en River Plate vs. Ciudad de Bolívar en los 32avos de final de la Copa Argentina. Con un calendario agitado por delante, el delantero no pasa su mejor momento en el "Millonario" y sin dudas genera preocupación en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo. Ante esta situación, el panelista cuestionó al "Colibrí" y se cruzó en vivo con Sebastián "Pollo" Vignolo.

Se trata de Diego Latorre, quien también acompaña en las transmisiones de los partidos al conductor y en este caso se dio una picante discusión. Más allá del triunfo de los de Núñez, el colombiano sigue en el ojo de la tormenta por su rendimiento. Por este motivo, el exjugador que forma parte del programa deportivo de televisión en la señal de Disney habló sobre el atacante que no convierte hace varios partidos, pero su compañero le respondió sin guardarse nada.

En ESPN F90, Diego Latorre apuntó contra Miguel Borja por su rendimiento en el River de Gallardo

"Entra y te gana un partido, tiene una rachita, después desaparece y no colabora. Hasta a veces parece un estorbo en el equipo. No sabés cómo va a reaccionar en la jugada siguiente, si la va a parar bien o mal, para el entrenador también debe ser un caso a revisar porque no es confiable y no me refiero a las estadísticas, me refiero al juego mismo. El 9 de River no puede estar sólo para empujar la pelota adentro del arco, que no es poco. Gallardo tiene diseñado otro equipo y funcionamiento con delanteros que entren y salgan, se muevan o presionen más, pero el jugador tampoco ha respondido mucho a las oportunidades que ha tenido", esbozó Latorre en F90 dando su opinión sobre el atacante.

Acto seguido, Vignolo no se quedó callado y respondió: "No estoy de acuerdo, para mí Borja es una víctima de un funcionamiento, porque si River fuese un equipo y tuviese la suerte de otros jugadores que jugaron en ese lugar, así todo es goleador. Me parece que la cantidad de goleadores que tiene es una estadística válida".

Miguel Borja no pasa su mejor momento en el River de Marcelo Gallardo

Los números de Miguel Borja en River

Partidos jugados : 121.

: 121. Goles : 56.

: 56. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Liga Profesional 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

