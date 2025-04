El palito del Pollo Vignolo a Mariano Closs en ESPN tras el gol de Borja en River

El palazo del Pollo Vignolo a Mariano Closs tras el gol de Borja para River vs. Sarmiento.

Sebastián "Pollo" Vignolo le tiró un palito en vivo a Mariano Closs en ESPN Premium, apenas consumado el gol de Miguel Ángel Borja para River Plate vs. Sarmiento en Junín. Después de las críticas del conductor de F12 durante la semana al delantero colombiano en la televisión, el líder de F90 lo defendió y dejó en claro -una vez más- que tiene al "Colibrí" entre sus preferidos a la hora de transmitir al equipo de Marcelo Gallardo.

El atacante que pasó por Olimpo de Bahía Blanca cortó la sequía frente al "Kiwi" y más tarde se retiró con molestias, aunque en el momento en el que anotó el 0-1 parcial se dio una indirecta particular del relator para su colega al aire. Es que "Marianito" había criticado duramente al cafetero hace pocos días y "Seba" pareció recoger el guante, pese a que se llevan bien y trabajan en la misma señal de TV.

La indirecta del Pollo Vignolo a Closs tras el gol de Borja: "Ahí lo tienen"

Luego de que el ex Junior mandara a la red la pelota luego del centro de Franco Mastantuono desde la izquierda, el relator de ESPN Premium pareció hablarle a su colega. De hecho, describió que "él la empezó afuera del área y él la terminó adentro del área". Al instante, aseveró: "¿Eso quieren de Borja? Ahí lo tienen... Borja empezó afuera y terminó adentro. Siempre el colombiano. ¡Siempre hay un gol de Miguelito!". Por último, sentenció: "Yo tengo suerte con Borja eh, siempre hay un gol".

¿Qué dijo Closs sobre Borja en River?

Cinco días antes de este grito a Sarmiento, el lunes 31 de marzo del 2025, el conductor de F12 había lapidado al "Colibrí" y afirmó que "cuando las cosas no te salen, algo te tiene que nacer de adentro...". Incluso, fue más allá y profundizó: "Si yo veo que no me llega la pelota, como delantero, empiezo a... Miren, cuando (Lionel) Messi está allá y no le llega en los partidos de la Selección Argentina, ¿qué hace, qué hacía? ¡Y, empieza a buscarla él, viejo!".

Cuando su compañero Nicolás Distasio acotó que "el tema es que Borja no es así porque da mal los pases y pierde cuando choca con dos o tres jugadores", Closs insistió de manera cruda: "Bueno, entonces pensemos si tiene que jugar en River... Porque si un jugador de River no puede bajar, no puede poner el cuerpo, no puede mover las gambas por su falta de movilidad, y bueno...".

Cuando el mencionado panelista le recordó al relator que el promedio de gol del ex Junior con esta camiseta sigue siendo positivo, Closs sentenció que "en River es mucho más fácil hacer cincuenta y pico de goles que en otro equipo, patea penales y todo". "Mirá entonces si ponés a otro tipo de jugador, con más movilidad, hace el doble de goles", concluyó con convicción.

Los números de Borja en River en 2025