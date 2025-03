El ataque de Alejandro Fantino a Mariano Closs, excompañero en ESPN: "Me mearon"

Fantino fulminó a Mariano Closs y a Miguel Simón tras su paso por ESPN.

Alejandro Fantino atacó a Mariano Closs y a Miguel Simón, sus excompañeros en ESPN en la televisión argentina. El conductor de Neura, de 53 años, cargó contra sus colegas porque según él lo subestimaron y lo minimizaron allá por el 2020, cuando condujo ESPN FC. El santafesino no olvidó aquel momento desagradable en vivo y repasó los detalles.

Durante la entrevista con Pedro Rosemblat en Gelatina, "Fanta" apuntó contra los dos relatores de manera cruda y contundente. Todo comenzó cuando debatían acerca de un muy mal partido de Boca Juniors disputado el 9 diciembre del 2019, es decir un año después de haber perdido la final de la Copa Libertadores frente a su archirrival River Plate.

En aquella época, el ex América TV lanzó la teoría de que pudo haber influido el aspecto psicológico, "como decía el padre del psicoanálisis Sigmund Freud", porque se jugó exactamente un año después de una fecha tan dolorosa para el "Xeneize". Esa visión sorprendió en el estudio de ESPN en la TV y hasta les causó gracia a Closs y Simón, quienes -de acuerdo con Fantino- se mofaron del conductor.

El programa que lideró Fantino en ESPN, en la época de la pandemia.

Fantino lapidó a Closs y a Simón tras su etapa juntos en ESPN: "Era bullyneado"

En plena charla con Rosemblat, "Ale" repasó: "Yo planteo a los inútiles, a los mediocres de ESPN, hacer algo al respecto. Pero era bullyneado por todos, me pegaron una bullyneada..." Asimismo, contó que en el momento en el que podía hablar de "Leonidas y de Pujato" tenía que ver con la forma de contar la historia de Lionel Scaloni en la Selección Argentina. Sin embargo, se sacó mucho más fuerte. "Yo era bullyneado por todos los que estaban alrededor. Por Marianito Closs, por el Flaco Simón. Me pegaron porque les hablaba de otras cosas. Pero yo estaba cansado de que no se me respetara. Después me di cuenta que el errado era yo por querer hablar del inconsciente en un jugador de fútbol...".

"Cuando saqué una teoría freudiana, Closs sacó la pija y me empezó a mear desde arriba de un pedestal", disparó munición gruesa el ex TyC Sports. Y completó: "Entendí, viendo las redes sociales, que el equivocado era yo. Me destrozaron... ¿Para qué tenía que ir ahí para plantear una teoría freudiana? Listo, se terminó, perdí".

Fantino también había liquidado al Pollo Vignolo y a todo ESPN: "Mediocres"

En una entrevista anterior en enero del 2025, la figura de Neura se refirió a lo que vive actualmente en su carrera y con el correr de los minutos se metió de lleno en los palazos para sus excompañeros. A través de sus palabras, Fantino recordó lo que lo llevó a su nuevo lugar de trabajo, lo que fue su paso por el canal deportivo y la mala relación que tenía tanto con Sebastián "Pollo" Vignolo, como también con Closs y Simón, entre otros.

​Luego de citar al filósofo George Hegel con la "conciencia en sí y para sí", el periodista hizo referencia a esto último y sostuvo que fue a lo que se afianzó para dejar su lugar en la señal: "Lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo, en lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos y mediocres que me daban órdenes. En la mediocridad en mis colegas como el Pollo Vignolo, Closs, Simón, una mediocridad supina que tenía alrededor. Me retaban, me bajaban línea, me hacían cara cuando decía algo, citaba a Freud y no lo entendían, se me reían".

Por otro lado, también recordó su paso por otro canal de aire en el que tuvo otra experiencia y lo vinculó con su trabajo: "Después de ahí en América, pedir permiso a un jefe para comprometerme con Coni y terminé hablando con Vila que me trató bárbaro porque es amigo". "Digo, ¿qué hago yo acá? Con esta manga de forros, brutos y mediocres de ESPN cuatro de copas siendo uno más de estos y no me libero", sentenció.