Fantino apuntó contra el Pollo Vignolo y todo ESPN: "Mediocres"

Fantino apuntó contra el Pollo Vignolo y todo ESPN.

Alejandro Fantino reapareció en escena con una picante crítica para Sebastián "Pollo" Vignolo y todos sus colegas de ESPN. El famoso conductor brindó una reciente entrevista para un canal de YouTube y no se guardó nada con su opinión sobre el presente de la televisión argentina. Por supuesto, lo que más llamó la atención fue lo que el periodista dijo acerca de los periodistas que forman parte de la señal de Disney.

En diálogo con Malena de los Ríos, la figura de Neura se refirió a lo que vive actualmente en su carrera y con el correr de los minutos se metió de lleno en los palazos para sus excompañeros. A través de sus palabras, Fantino recordó lo que lo llevó a su nuevo lugar de trabajo, lo que fue su paso por el canal deportivo y la mala relación que tenía tanto con el animador de F90 como también con Mariano Closs y Miguel Simón, entre otros.

Luego de citar a Hegel con la "conciencia en sí y para sí", el periodista hizo referencia a esto último y sostuvo que fue a lo que se afianzó para dejar su lugar en la señal: "Lo mal que la estoy pasando, de la ignominia en la que estoy viviendo, en lo mal que me trata ESPN, en los pelotudos y mediocres que me daban órdenes. En la mediocridad en mis colegas como el Pollo Vignolo, Mariano Closs, Miguel Simón, una mediocridad supina que tenía alrededor. Me retaban, me bajaban línea, me hacían cara cuando decía algo, citaba a Freud y no lo entendían, se me reían".

Por otro lado, también recordó su paso por otro canal de aire en el que tuvo otra experiencia y lo vinculó con su trabajo: "Después de ahí en América, pedir permiso a un jefe para comprometerme con Coni y terminé hablando con Vila que me trató bárbaro porque es amigo. Digo ¿Qué hago yo acá? Con esta manga de forros, brutos y mediocres de ESPN cuatro de copas siendo uno más de estos y no me libero".

Sorpresa en el deporte argentino: quién es la estrella de TyC Sports que llega a ESPN

En septiembre de 2024, TyC Sports tomó la decisión de despedir a una gran parte de su plantilla y levantar varios programas del aire. Si bien la mayoría de los trabajadores que se fueron del canal trabajaban detrás de cámaras, también hubo varios periodistas involucrados; además, otros (algunos con amplia trayectoria) decidieron dar un paso al costado ante esta situación. Este martes, se conoció la noticia de que un reconocido conductor con paso por la señal de Torneos (y que fue parte del éxodo) llegará a ESPN en 2025.

"Ya pasó el tiempo de parar y resetear. Ahora se viene otro hermoso desafío. Gracias a los que extrañaban y preguntaban con cariño dónde iba a estar", escribió Pablo González en una publicación en su cuenta de Instagram, junto con una foto en la que se lo ve en uno de los estudios del canal. "Desde el 6 de Enero nos vemos en ESPN. Muy agradecido por la convocatoria para formar parte de este gran equipo. Estoy feliz! Se viene un gran 2025", añadió el comunicador que fue participó de icónicos programas como El Aguante, Sin Cassette y Planeta Gol.