Sorpresa en el deporte argentino: quién es la estrella de TyC Sports que llega a ESPN

En septiembre de 2024, TyC Sports tomó la decisión de despedir a una gran parte de su plantilla y levantar varios programas del aire. Si bien la mayoría de los trabajadores que se fueron del canal trabajaban detrás de cámaras, también hubo varios periodistas involucrados; además, otros (algunos con amplia trayectoria) decidieron dar un paso al costado ante esta situación. Este martes, se conoció la noticia de que un reconocido conductor con paso por la señal de Torneos (y que fue parte del éxodo) llegará a ESPN en 2025.

"Ya pasó el tiempo de parar y resetear. Ahora se viene otro hermoso desafío. Gracias a los que extrañaban y preguntaban con cariño dónde iba a estar", escribió Pablo González en una publicación en su cuenta de Instagram, junto con una foto en la que se lo ve en uno de los estudios del canal. "Desde el 6 de Enero nos vemos en ESPN. Muy agradecido por la convocatoria para formar parte de este gran equipo. Estoy feliz! Se viene un gran 2025", añadió el comunicador que fue participó de icónicos programas como El Aguante, Sin Cassette y Planeta Gol.

Cómo fue el adiós de Pablo González de TyC Sports: "Se cumplió un ciclo"

Pablo González, el histórico periodista de TyC Sports, se despidió del canal de televisión a través de un extenso mensaje en las cuentas oficiales de sus redes sociales. El comunicador, que fue parte de programas emblemáticos de la señal como El Aguante, Sin Cassette y Planeta Gol entre otros, anunció que se marcha luego de casi 30 años de lo que definió como su "segunda casa".

En el extenso mensaje que publicó en Instagram (@pablogonzalezsoy), el reportero aprovechó para agradecerles a todos y recordó que a lo largo de su carrera entrevistó a grandes figuras del fútbol mundial, como por ejemplo Lionel Messi, Diego Maradona, Carlos Bilardo, César Luis Menotti, Juan Román Riquelme, Ariel Ortega y Lionel Scaloni. Muchos de los compañeros y excompañeros del conductor lo despidieron de una forma muy afectuosa en los comentarios tras el posteo en su feed.

Pablo González se despidió de TyC Sports: el anuncio completo

Me voy de TYC Sports. Absolutamente convencido, tomé una de las decisiones más difíciles de mi vida, la de dejar mi segunda casa. Fueron casi 30 años en donde le dí un montón al canal, que también me dio mucho a mí. Una hermosa locura que empezó allá en 1995 como asistente de producción y dos años después, junto a Martín Souto y Mariano López, inventamos esa topadora que fue “El Aguante”. Luego llegó el turno de hacer el programa que más disfruté en mi carrera, “Sin Cassette”, con Capocha Ginevra y el Turco Bellizzi como productores.

Cumplí el sueño de hacer a Diego, Leo, Ortega, Simeone, Riquelme, Totti, Scaloni, Verón, Menotti, Bilardo y etc etc por qué la lista es interminable. En el medio llegaron 6 Mundiales, más 6 Copas Americas, un montón de viajes y algunos otros programas como Hay Equipo, Despertate, Celeste y Blanca, Esto es Footgolf y la lista sigue hasta el final con Sportia con Quique Pelemberg y Luciana Rodríguez. El camino lo recorrí con grandes amigos como el Gato Garofalo, Juan Pablo Marrón, Agustín Fantasia y tanto otros, con los que me alegraba comentado y conduciendo.

Hasta que apareció otro hermoso bombazo que disfrutamos hacer durante 13 años junto a Fernando Lavecchia, que fue “Planeta Gol”. No puedo ni quiero olvidarme del gran capital humano que tiene TYC, la gente. Gracias a camarógrafos, asistentes, productores, sonidistas y a mis amadas amigas de vestuario y maquillaje. Y además quiero mandarles mi abrazo solidario a los compañeros con los que ya fui hablando.

Adiós Pablo González de TyC Sports: el comunicado del periodista.

Y párrafo aparte para mi familia, que siempre está bancando con el corazón. Dejé todo y participe de gran parte de los mayores éxitos del canal y creo ser parte de la historia grande. Me voy tranquilo. Hoy abandono mi segunda casa quizás para siempre, la que voy a extrañar pero la que seguramente me deseará suerte en el nuevo camino y en todo lo que se viene. Gracias a todos. Se cumplió un hermoso ciclo y soy feliz. Ahora vamos por más.