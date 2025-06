Despidos en una histórica papelera en medio de la crisis económica que generó Javier Milei

Despidos en una histórica papelera.

Una histórica papelera despidió trabajadores producto de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei. En el último año la firma redujo en varias ocasiones su plantel por la caída del consumo y la apertura de importaciones.

Desde el sindicato llevaron adelante varios reclamos y medidas de fuerza para buscar revertir la situación. Además, exigen mejores condiciones laborales y de higiene así como inversiones en la planta.

Se trata de Papelera Tucumán, que viene realizando varios despidos en los últimos meses, el último de siete trabajadores de planta que hoy está reducida en menos de 200 empleados.

"Reclamamos por la falta de cobertura de puestos de trabajo y por la incorporación de trabajadores sin experiencia ni conocimiento en la industria, lo que aumenta el riesgo de accidentes. Es necesario que funcione una comisión de higiene y seguridad, y que se respeten sus informes y acuerdos", expresó el el secretario general, del Sindicato de Obreros de la Industria del Papel y Cartón de Tucumán Ramón Aguirre al medio La Gaceta.

"En momentos de crisis, tenemos que salir adelante juntos, y el diálogo es fundamental. Tenemos vocación de diálogo, aunque no sabemos cómo seguirá esto. No reincorporaron a los despedidos; sin embargo, están contratando gente. Eso demuestra que se trató de una decisión política, ya que no se presentó un procedimiento preventivo de crisis", agregó el dirigente gremial

En esa línea, respecto de los despidos y las condiciones laborales, cerró: "Entendemos que la empresa debe asumir su responsabilidad social y laboral, porque hay un convenio colectivo de trabajo que debe cumplir".

Una histórica metalúrgica volvió a despedir trabajadores en medio de la crisis de Milei

En medio de la crisis económica que generó el gobierno de Javier Milei con las distintas medidas que fue impulsando, una histórica metalúrgica despidió trabajadores por segunda vez en el año.

Desde la planta, denunciaron que en este 2025 la firma redujo en un cuarto su personal debido a la caída de las ventas y el sobrestock producto del momento que vive el país. Se trata de Aceros Borroni, empresa que despidió a 16 trabajadores, que se suman a los ocho despidos que hubo en febrero de este año.

En pocos meses la planta pasó de tener casi un centenar de trabajadores a poco más de 70, reduciendo el plantel en un 25 por ciento. "Es algo lamentable pero se veía venir porque el cuadro no ha mejorado", expresó el secretario general de la UOM Mercedes, Humberto Perdiguero, ante esta situación y explicó que las desvinculaciones son "personal que en distintas áreas de producción sobraba".

Uno de los motivos es que la compañía producía su materia prima. pero hoy opta por comprarla ya terminada. Entre los despedidos hay operarios que tenían más de 15 años en la empresa.