Duro golpe para Julián Álvarez: Atlético de Madrid quedó eliminado del Mundial de Clubes

El Atlético de Madrid de Julián Álvarez quedó afuera del Mundial de Clubes.

La ilusión de Julián Álvarez y el Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes se terminó de manera temprana: a pesar de la victoria por 1 a 0 frente a Botafogo en la última fecha del Grupo B, el conjunto español quedó eliminado por la diferencia de gol. De esta manera, los brasileños y el Paris Saint-Germain (que venció por 2 a 0 a Seattle Sounders) obtuvieron el pase a octavos de final, instancia en la que tendrán como posibles rivales al Palmeiras, el Inter Miami o el Porto.

Por el nuevo sistema impulsado por la FIFA para desempatar en caso de una triple igualdad en puntos, el 'Colchonero' debía golear por tres tantos o más, un objetivo que buscó cumplir de entrada presionando con gran intensidad sobre la salida de su rival. A pesar de una gran atajada de Jan Oblak apenas comenzado el partido sobre Jefferson Savarino, los dirigidos por Diego Simeone gran dominio en la primera mitad. A los 24 minutos de partido, la 'Araña' perdió el equilibrio y, en su caída, fue impactado dentro del área; el árbitro mexicano César Arturo Ramos no consideró que la situación sea penal. Una situación similar se dio sobre el final de los primeros 45 minutos: el delantero de la Selección Argentina recibió un pisotón, pero el juez (a pesar de ser llamado por el VAR para sancionar la pena máxima) decidió cobrar una supuesta falta en ataque de Alexander Sorloth en la previa.

Ya en el complemento, el Atlético de Madrid continuó empujando al 'Fogao' dentro de su área aunque sin claridad para definir las ocasiones generadas. La conversión de Griezmann a falta de cinco minutos para el final despertó las ilusiones del cuadro rojiblanco, pero el nerviosismo y el poco tiempo le jugaron en contra, por lo que finalmente se fueron con las manos vacías y con una dura eliminación en el torneo intercontinental.

La sinceridad de Griezmann tras la eliminación del Atlético de Madrid: "No estamos al nivel"

Una vez finalizado el encuentro, el futbolista francés habló en conferencia de prensa sobre la polémica actuación del referí y fue muy crítico con el nivel de su equipo: "No nos podemos centrar en el árbitro. Hay veces que no estamos al nivel y hay que resolver eso", sentenció. También Oblak, uno de los referentes del plantel, habló en una entrevista sobre el terreno de juego y lamentó la goleada recibida en el debut ante PSG: "Se ha dado todo el segundo y el tercer partido. En el primero no estuvimos bien y eso nos castigó. Con seis puntos no vamos a pasar a la siguiente ronda, pero es por el primer partido, donde encajamos cuatro goles fácilmente. Y no debería pasar, porque oportunidades así no las tienes todos los días. Infelizmente no lo conseguimos", declaró el arquero.

El insólito penal que no le cobraron a Julián Álvarez en el Mundial de Clubes

El Atlético de Madrid se juega un partido clave ante Botafogo por la última fecha del Grupo B del Mundial de Clubes 2025: el conjunto español necesita una victoria para meterse en los octavos de final del certamen que se está disputando en Estados Unidos. Sobre el final del primer tiempo, el 'Colchonero' fue perjudicado por un insólito cobro del árbitro mexicano César Arturo Ramos, quien no sancionó un penal sobre Julián Álvarez por una supuesta infracción previa de su compañero Alexander Sorloth.

El delantero de la Selección Argentina recibió un rebote dentro del área tras un centro que no pudo conectar su par noruego, y en el intento de controlar la pelota fue pisado por Gregore. A pesar de que la infracción era evidente y el VAR llamó al juez para sancionarlo (no lo había hecho en primera instancia), Ramos decidió no dar la pena máxima por un empujón del atacante nórdico que, en las imágenes, no pareció ser claro. Al entretiempo, los dirigidos por Diego Simeone igualan sin goles ante el cuadro brasileño y se están quedando afuera.