Ante los rumores sobre Independiente, el Papu Gómez rompió el silencio: "Volver"

El Papu Gómez rompió el silencio, en medio de los rumores que lo vinculan a Independiente.

Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio con relación a su vuelta al fútbol profesional, en medio de los rumores que lo vinculan como un posible refuerzo del Independiente de Julio Vaccari en el próximo mercado de pases. El mediocampista ofensivo de 37 años fue suspendido por dos temporadas por el doping positivo por el uso de terbutalina en octubre del 2023. De esta manera, no podrá regresar a las canchas hasta el mismo mes de este 2025.

El experimentado volante, que fue campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022, expresó su deseo de volver a competir oficialmente y retirarse dentro de un campo de juego. Luego de su última etapa en Monza de Italia, el ex Arsenal, San Lorenzo y Atalanta bromeó: "El Papu ya se jubiló, pero yo no...".

El Papu Gómez quiere volver al fútbol profesional: "Estoy listo"

Consultado acerca del sufrimiento por no poder jugar en estos casi dos años, el mediocampista disparó: "No fue fácil, pero estoy listo para volver. Alejandro, con 37 años, todavía quiere competir”. Durante gran parte de su inhabilitación, el futbolista no tuvo contactos formales con ninguna institución deportiva, pero desde diciembre del 2024 se entrena en Renate, equipo de la Serie C de Italia, lo que le permitió reconectarse con el vestuario y el ambiente de competencia: "Pasé un tiempo sin saber si volvería a jugar. Ahora me siento bien".

Si bien el "Papu" Gómez no se refirió a Independiente puntualmente, visualizó acerca de su posible retorno a las canchas: “Quiero esperar que termine la temporada y hacer la pretemporada con un club para estar al 100 en octubre. Todavía puedo marcar la diferencia, siempre tengo el pie caliente”. Por último, el campeón de la Copa América 2021 y de la Finalissima 2022 con la "Albiceleste" llenó de elogios a Lionel Messi, cuando recordó lo que hizo el astro rosarino en la Copa del Mundo obtenida en Qatar: “Todos vimos que dio un paso adelante. Y el argentino que ama a (Diego) Maradona lo sintió”.

¿Desde cuándo no juega el Papu Gómez?

El mediocampista ofensivo o extremo no se desempeña en el fútbol oficialmente desde octubre del 2023.

¿Hasta cuándo fue sancionado el Papu Gómez por doping positivo?

La pena impuesta fue por dos años, por lo que no podrá volver a jugar hasta octubre del 2025.

Los números del Papu Gómez en la Selección Argentina mayor

17 partidos.

3 goles.

3 campeonatos obtenidos.

