Atlético Tucumán vs. Independiente, suspendido por las fuertes lluvias.

El duelo entre Atlético Tucumán e Independiente debió ser suspendido debido a las fuertes lluvias que azotan a la capital de la provincia del norte de Argentina. El terreno de juego del Estadio Monumental José Fierro, escenario del duelo entre el 'Rojo' y el 'Decano', correspondiente a la fecha 14 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025, se encontraba completamente inundado, lo que imposibilitaba el normal desarrollo del encuentro. “La cancha no está en condiciones, hay que cuidar la integridad física de los jugadores. El partido está suspendido”, declaró el árbitro Darío Herrera, quien fue el encargado de tomar la decisión final tras varios minutos de demora.

Ahora, el conjunto de Avellaneda deberá regresar a Buenos Aires (tal como estaba programado), ya que debe prepararse para el cruce frente a Guaraní de Paraguay por Copa Sudamericana el próximo martes 22 de abril a las 19 horas. Por su parte, el cuadro local tendrá varios días de descanso: su próximo enfrentamiento será el lunes 28 de abril ante Godoy Cruz por la anteúltima jornada del certamen local, con el objetivo principal de no alejarse de los puestos de clasificación a la fase eliminatoria.

La intensa lluvia formó numerosos charcos sobre el césped, razón por la que los futbolistas debieron realizar (con muchas dificultades) las respectivas entradas en calor en las pocas zonas que no estaban afectadas. Si bien en un principio se tomó la determinación de demorar el arranque por 15 minutos, las fuertes condiciones climáticas no cedieron, por lo que el referí Herrera y las autoridades decidieron que no se juegue. "Fue una decisión acertada", comentó Federico Mancuello, capitán de Independiente.

FIFA inhibió a Independiente y le dio otro golpe para el mercado de pases

En Independiente pareciera no haber descanso con relación a las novedades institucionales. En las últimas horas, el club de Avellaneda recibió una nueva inhibición por parte de la FIFA de Gianni Infantino y tendrá prohibido reforzarse por tiempo indeterminado en los mercados de pases.

Luego de la victoria por 2 a 1 sobre la hora ante Boston River por la Copa Sudamericana, llegó a las oficinas del club una inhibición por una demanda de Clearing House, empresa que tiene derechos por la transferencia de Alexis Canelo, por 30 mil dólares, según informó el medio BolaVip.

El fixture de Independiente para la Copa Sudamericana

Fecha 3 - Martes 22 de abril: Guaraní vs. Independiente | Hora: 19.

| Hora: 19. Fecha 4 - Martes 6 de mayo: Boston River vs. Independiente | Hora: 21:30.

| Hora: 21:30. Fecha 5 - Jueves 15 de mayo: Independiente vs. Guaraní | Hora: 19.

vs. Guaraní | Hora: 19. Fecha 6 - Miércoles 28 de mayo: Independiente vs. Nacional Potosí | Hora: 19.

Todos los horarios corresponden a la República Argentina.