Podría haber jugado en Independiente: la popular cantante argentina que sorprendió a la música

Quién es la reconocida cantante argentina que podría haber jugado en Independiente.

Una de las cantantes más reconocidas de la Argentina sorprendió al mundo de la música por una reciente revelación. Es que a través de una entrevista, brindó detalles acerca de su vínculo con el fútbol y dijo que tras haber hecho una prueba, quedó en Independiente y podría haber sido jugadora del Rojo de Avellaneda.

Son muchos los artistas que revelaron que podrían haber sido futbolistas. Luciano Pereyra, por ejemplo, bromeó en más de una oportunidad con que es un futbolista que hace música: se probó en Boca, pero se lesionó la rodilla y se pulverizó su esperanza. Por otra parte, Maluma se dedicó a la música, pero son varias las personas que expusieron su buen desempeño en la cancha, uno de ellos, Juanfer Quintero, amigo del cantante colombiano. Sumado a ellos, una de las cantantes más reconocidas de la música urbana argentina reveló su desconocido lazo con el fútbol. Se trata de María Becerra

María dialogó con el programa Tapados de laburo que se emite por Olga. "Me encanta jugar al fútbol, de hecho jugaba en un club de barrio que se llama Viejo Bueno", expresó en primera instancia la artista oriunda de Quilmes.

"Después jugué en Quilmes y después me fui a probar a Independiente y quedé", lanzó para la sorpresa de todos, aunque no terminó de contar por qué no siguió con este deporte. "Cuando voy a jugar digo 'ay, mirá, me llegan a dar un pelotazo en la cara' o si me quiebro una gamba no puedo bailar ¿Qué hago?", dijo. En el cierre, realizó una confesión que hizo reír a todos: "Me he agarrado a las piñas en partidos de fútbol... no sabés".

María Becerra es una de las artistas más reconocidas del país.

María Becerra apuntó contra Javier Milei tras los incendios en la Patagonia: "Somos fuertes"

María Becerra es una de las artistas con más llegada a la gente en la actualidad y en un reciente concierto aprovechó esa masividad para hablar sobre los incendios que ocurren en la Patagonia Argentina. La intérprete de canciones como Automático y Hasta los Dientes cuestionó al gobierno de Javier Milei por la ausencia del Estado ante lo que ocurre desde hace semanas en El Bolsón y en ciudades aledañas.

La artista aprovechó su presentación en la Fiesta Nacional de la Confluencia de Neuquén, evento que se encargó de cerrar con más de 400 mil personas como espectadoras de su show. "No se ayuda solo con las palabras, hay que hacer, hay que compartir, hay que visibilizar la situación y, si el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros", comenzó su descargo la cantante sobre los incendios.

"Demostremos que Argentina es un pueblo solidario, que somos fuertes. Es lo que más importa en estos momentos y lo que hay que hacer, porque muchas familias perdieron sus casas, porque hay miles de hectáreas quemadas, porque hay gente que murió, porque hay animales que están muriendo, porque a nuestra Patagonia le están haciendo mucho daño", continuó Becerrra, quien al final de su discurso levantó una bandera con la frase "SOS Patagonia". Y cerró: "Sigamos ayudando y sigamos demostrando que Argentina es fuerte y es solidaria".